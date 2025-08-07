دعم قريب للدولة اللبنانية؟

Advertisement

أفادت مصادر "الحدث" عن ارتياح دولي من بدء الدولة خطوات في طريق الاصلاح الاقتصادي وحصر السلاح.ولفتت إلى وجود تحرك لعقد اجتماعات نهاية الشهر للإعداد لدعم .