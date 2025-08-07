Advertisement

لبنان

دعم قريب للدولة اللبنانية؟

Lebanon 24
07-08-2025 | 07:56
Doc-P-1401819-638901755539619123.png
Doc-P-1401819-638901755539619123.png photos 0
أفادت مصادر "الحدث" عن ارتياح دولي من بدء الدولة اللبنانيه خطوات في طريق الاصلاح الاقتصادي وحصر السلاح.
ولفتت إلى وجود تحرك لعقد اجتماعات نهاية الشهر للإعداد لدعم الدولة اللبنانية.
