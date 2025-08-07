Advertisement

لبنان

"لا شي إسمه مصادر الرئيس نبيه بري"... بيان من مكتب رئيس مجلس النواب

Lebanon 24
07-08-2025 | 08:00
أكد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب نبيه بري أن "ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الإجتماعي نقلاً عن مقال نشر في موقع المدن الإلكتروني ومنسوب لما يسمى مصادر الرئيس نبيه بري وعن زواره ، هو كلام مختلق ومحض إفتراء".
وفي بيان، جدد "المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب التأكيد بأن لاشي إسمه مصادر الرئيس نبيه بري" أو " او زوار رئيس المجلس" .

وختم: "مواقف دولة الرئيس يعبر عنها هو شخصياً أو رسميا ببيان صادر عن المكتب الاعلامي المركزي".
