"لا شي إسمه مصادر الرئيس نبيه بري"... بيان من مكتب رئيس مجلس النواب

أكد لرئيس مجلس النواب أن "ما يتم تناقله عبر وسائل التواصل الإجتماعي نقلاً عن مقال نشر في موقع المدن الإلكتروني ومنسوب لما يسمى مصادر وعن زواره ، هو كلام مختلق ومحض إفتراء".وفي بيان، جدد "المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب التأكيد بأن لاشي إسمه مصادر الرئيس " أو " او زوار رئيس المجلس" .وختم: "مواقف يعبر عنها هو شخصياً أو رسميا ببيان صادر عن المكتب الاعلامي المركزي".