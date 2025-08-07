Advertisement

لبنان

رئيس الكتائب التقى بلاسخارت: إما يكون لبنان دولة أو لا يكون

Lebanon 24
07-08-2025 | 08:12
A-
A+
Doc-P-1401828-638901763883607721.png
Doc-P-1401828-638901763883607721.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وجرى عرض لآخر التطورات في لبنان وعلى صعيد المنطقة.
Advertisement
عُقد اللقاء بحضور عضو المكتب السياسي الكتائبي الدكتورة زينة حبيقة، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبد الله، وتناول اتفاق وقف إطلاق النار، والقرار الحكومي بحصر السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش وضع خطة لذلك.
وشدّد رئيس الكتائب على أن الخطوة الحكومية تشكّل تأكيدًا على أن قرار استعادة الدولة يسير على السكة الصحيحة، مشيرًا إلى أن العبرة تبقى في تنفيذ الاتفاق، فإمّا يكون لبنان دولة أو لا يكون.
كما أكّد أمام ضيفته أهمية مواكبة التغيّرات الإيجابية التي تشهدها المنطقة، ليتمكّن لبنان من أن يكون جزءًا منها، بما يتيح له النهوض وتحقيق الاستقرار.
مواضيع ذات صلة
أبو زيد: لبنان لن يكون ملحقاً ببلاد الشام أو أي دولة أخرى
lebanon 24
07/08/2025 17:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بدر: إمّا دولة موحّدة قادرة على الاصلاح أو لا دولة
lebanon 24
07/08/2025 17:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"ملتقى التأثير المدني": متى يصدق شبه الدولة أنه يستطيع أن يكون دولة؟
lebanon 24
07/08/2025 17:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
المستشار الألماني: لا يمكن أن يكون هناك المزيد من النزوح أو أي خطوات لضمّ الضفة الغربية
lebanon 24
07/08/2025 17:57:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-08-07
07:47 | 2025-08-07
10:41 | 2025-08-07
10:40 | 2025-08-07
10:38 | 2025-08-07
10:30 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24