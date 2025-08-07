رئيس الكتائب التقى بلاسخارت: إما يكون لبنان دولة أو لا يكون

Advertisement

التقى رئيس الجميّل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في جينين هينيس-بلاسخارت، وجرى عرض لآخر التطورات في لبنان وعلى صعيد المنطقة.عُقد اللقاء بحضور عضو الكتائبي الدكتورة ، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان ، وتناول اتفاق وقف إطلاق النار، والقرار الحكومي بحصر السلاح بيد الدولة، وتكليف الجيش وضع خطة لذلك.وشدّد رئيس على أن الخطوة الحكومية تشكّل تأكيدًا على أن قرار استعادة الدولة يسير على السكة الصحيحة، مشيرًا إلى أن العبرة تبقى في تنفيذ الاتفاق، فإمّا يكون أو لا يكون.كما أكّد أمام ضيفته أهمية مواكبة التغيّرات الإيجابية التي تشهدها المنطقة، ليتمكّن لبنان من أن يكون جزءًا منها، بما يتيح له النهوض وتحقيق الاستقرار.