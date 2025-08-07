بو عاصي: عَرقجي في ذكرى هيروشيما ناوي يدمّر لبنان

Advertisement

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عبر حسابه على"اكس": عَرقجي في ذكرى ناوي يدمّر .معاليك ركّزلي على اعادة اعمار ما تهدّم في المتفرجة على تدمير غزة ولبنان وما حدا قدَّك".