Advertisement

لبنان

بو عاصي: عَرقجي في ذكرى هيروشيما ناوي يدمّر لبنان

Lebanon 24
07-08-2025 | 08:21
A-
A+
Doc-P-1401830-638901769495769010.png
Doc-P-1401830-638901769495769010.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي عبر حسابه على"اكس": عَرقجي في ذكرى هيروشيما ناوي يدمّر لبنان.
Advertisement

معاليك ركّزلي على اعادة اعمار ما تهدّم في ايران المتفرجة على تدمير غزة ولبنان وما حدا قدَّك".
مواضيع ذات صلة
بو عاصي: من لا يعترف بسيادة لبنان فليرحل
lebanon 24
07/08/2025 17:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بو عاصي: حزب الله المتهم الأول بانفجار المرفأ
lebanon 24
07/08/2025 17:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بو عاصي: حزب الله لن يتخلى عن سلاحه لأنه أداة إيرانية
lebanon 24
07/08/2025 17:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بو عاصي: الدولة تفقد علّة وجودها ونحتاج إلى قرار
lebanon 24
07/08/2025 17:57:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-08-07
07:47 | 2025-08-07
10:41 | 2025-08-07
10:40 | 2025-08-07
10:38 | 2025-08-07
10:30 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24