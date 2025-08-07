بري ناقش المستجدات مع العريضي والتقى ممثل البنك الدولي الجديد

Advertisement

استقبل رئيس مجلس النواب في مقر الرئاسة الثانية في ، للبنك الدولي لإدارة جان كريستوف كاريه في حضور الممثل الجديد لمجموعة في إنريكي بلانكو أرماس في زيارة تعارفية لمناسبة توليه مهامه الجديدة . وكان اللقاء مناسبة تم خلالها عرض لبرامج البنك الدولي في لبنان .واستقبل الوزير السابق غازي العريضي وتم البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية. (الوكالة الوطنية)