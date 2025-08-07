Advertisement

لبنان

بري ناقش المستجدات مع العريضي والتقى ممثل البنك الدولي الجديد

Lebanon 24
07-08-2025 | 08:23
استقبل رئيس مجلس النواب  نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير الإقليمي للبنك الدولي لإدارة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه  في حضور الممثل الجديد لمجموعة البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس في زيارة تعارفية لمناسبة توليه مهامه الجديدة . وكان اللقاء مناسبة تم خلالها عرض لبرامج البنك الدولي في لبنان .
واستقبل بري الوزير السابق غازي العريضي وتم البحث في الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية. (الوكالة الوطنية)
