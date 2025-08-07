Advertisement

لبنان

بعد العثور على أنفاق بداخلها أسلحة.. تعليق لليونيفيل

Lebanon 24
07-08-2025 | 08:35
أعلن الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل، أندريا تيننتي، أنّه "في إطار أنشطتها الاعتيادية المنفذة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، اكتشفت قوات اليونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة في محيط بلدات طير حرفا، زبقين، والناقورة."
وأوضح تيننتي أنّ الشبكة "شملت عددًا من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى".
 
وكانت قد انتشرت صور تشير إلى أنّ الكتيبة الفرنسية في قوات الطوارئ العاملة جنوب منطقة الليطاني في لبنان، اكتشفت شبكة أنفاق وكمية كبيرة من الذخائر والأسلحة.
 
 
