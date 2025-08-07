31
o
بيروت
30
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
31
o
النبطية
32
o
زحلة
33
o
بعلبك
24
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد العثور على أنفاق بداخلها أسلحة.. تعليق لليونيفيل
Lebanon 24
07-08-2025
|
08:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل،
أندريا تيننتي
، أنّه "في إطار أنشطتها الاعتيادية المنفذة بموجب قرار
مجلس الأمن
رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع
الجيش اللبناني
، اكتشفت قوات اليونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة في محيط بلدات طير حرفا، زبقين، والناقورة."
Advertisement
وأوضح تيننتي أنّ الشبكة "شملت عددًا من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى".
وكانت قد انتشرت صور تشير إلى أنّ الكتيبة
الفرنسية
في قوات الطوارئ العاملة جنوب منطقة
الليطاني
في
لبنان
، اكتشفت شبكة أنفاق وكمية كبيرة من الذخائر والأسلحة.
(لقراءة الخبر اضغط هنا)
مواضيع ذات صلة
أوكرانيا: استدعاء القائم بالأعمال الأميركي بعد تعليق واشنطن إرسال أسلحة
Lebanon 24
أوكرانيا: استدعاء القائم بالأعمال الأميركي بعد تعليق واشنطن إرسال أسلحة
07/08/2025 17:58:02
07/08/2025 17:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيفيل: علاقتنا مع الجيش اللبناني إيجابية ونعمل معا للعثور على الأسلحة
Lebanon 24
اليونيفيل: علاقتنا مع الجيش اللبناني إيجابية ونعمل معا للعثور على الأسلحة
07/08/2025 17:58:02
07/08/2025 17:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
جنوباً... "اليونيفيل" تكتشف شبكة أنفاق وكمية كبيرة من الذخائر والأسلحة
Lebanon 24
جنوباً... "اليونيفيل" تكتشف شبكة أنفاق وكمية كبيرة من الذخائر والأسلحة
07/08/2025 17:58:02
07/08/2025 17:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل غرفته... العثور على شاب مشنوقاً
Lebanon 24
داخل غرفته... العثور على شاب مشنوقاً
07/08/2025 17:58:02
07/08/2025 17:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
"شبكات ظلّ لبنانية" تنهار بسبب السوريين.. فما قصتها؟
Lebanon 24
"شبكات ظلّ لبنانية" تنهار بسبب السوريين.. فما قصتها؟
10:00 | 2025-08-07
07/08/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في جلستها الثانية.. الحكومة تستكمل مناقشة بند "حصر السلاح" وهذه أبرز التفاصيل
Lebanon 24
في جلستها الثانية.. الحكومة تستكمل مناقشة بند "حصر السلاح" وهذه أبرز التفاصيل
07:47 | 2025-08-07
07/08/2025 07:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما حصل على جسر المديرج باتجاه بيروت
Lebanon 24
هذا ما حصل على جسر المديرج باتجاه بيروت
10:41 | 2025-08-07
07/08/2025 10:41:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد الله ثمن هاتفيا مع كركي قرار إدارة الضمان رفع تغطية الأعمال الجراحية من ٥٠ إلى ٩٠%
Lebanon 24
عبد الله ثمن هاتفيا مع كركي قرار إدارة الضمان رفع تغطية الأعمال الجراحية من ٥٠ إلى ٩٠%
10:40 | 2025-08-07
07/08/2025 10:40:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"غير إيجابية".. هذا ما كُشف عن أجواء جلسة "حصر السلاح"
Lebanon 24
"غير إيجابية".. هذا ما كُشف عن أجواء جلسة "حصر السلاح"
10:38 | 2025-08-07
07/08/2025 10:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
13:36 | 2025-08-06
06/08/2025 01:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
Lebanon 24
اعتراف إسرائيلي يخصّ لبنان.. هذا ما قيلَ عن "الهروب المذعور"
12:00 | 2025-08-06
06/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجل نصرالله.. هذا ما سيفعله "حزب الله"
Lebanon 24
من أجل نصرالله.. هذا ما سيفعله "حزب الله"
14:41 | 2025-08-06
06/08/2025 02:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا ما حصل بين بري وعون بعد جلسة الثلاثاء
Lebanon 24
آخر المعلومات.. هذا ما حصل بين بري وعون بعد جلسة الثلاثاء
13:18 | 2025-08-06
06/08/2025 01:18:03
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
16:02 | 2025-08-06
06/08/2025 04:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:00 | 2025-08-07
"شبكات ظلّ لبنانية" تنهار بسبب السوريين.. فما قصتها؟
07:47 | 2025-08-07
في جلستها الثانية.. الحكومة تستكمل مناقشة بند "حصر السلاح" وهذه أبرز التفاصيل
10:41 | 2025-08-07
هذا ما حصل على جسر المديرج باتجاه بيروت
10:40 | 2025-08-07
عبد الله ثمن هاتفيا مع كركي قرار إدارة الضمان رفع تغطية الأعمال الجراحية من ٥٠ إلى ٩٠%
10:38 | 2025-08-07
"غير إيجابية".. هذا ما كُشف عن أجواء جلسة "حصر السلاح"
10:30 | 2025-08-07
موقف "الثنائي" رهن الساعات الأخيرة.. السيناريوهات المحتملة
فيديو
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
07/08/2025 17:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
07/08/2025 17:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 17:58:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24