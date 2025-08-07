بعد العثور على أنفاق بداخلها أسلحة.. تعليق لليونيفيل

Advertisement

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات اليونيفيل، ، أنّه "في إطار أنشطتها الاعتيادية المنفذة بموجب قرار رقم 1701، وبالتنسيق الوثيق مع ، اكتشفت قوات اليونيفيل شبكة واسعة من الأنفاق المحصّنة في محيط بلدات طير حرفا، زبقين، والناقورة."وأوضح تيننتي أنّ الشبكة "شملت عددًا من المخابئ، وقطع مدفعية، وراجمات صواريخ متعددة، إلى جانب مئات القذائف والصواريخ، وألغام مضادة للدبابات، وعبوات ناسفة أخرى".