لبنان

وزير الداخلية إستقبل أبو فاعور والبعريني

Lebanon 24
07-08-2025 | 09:02
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب وائل أبو فاعور وتم البحث في عدد من الشؤون الإنمائية والخدماتية.
كما التقى النائب وليد البعريني، وتم التطرق إلى أوضاع منطقة عكار وحاجات أهلها. (الوكالة الوطنية)
