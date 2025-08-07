سرقت من منزل في سن الفيل... كشف عملية سرقة الأنتيكا في بؤرة خردة!

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، ومن خلال التّوسّع بالتّحقيق بعد ادّعاء مواطنَين ضدّ مجهول بجرم سرقة نحاسيات قديمة ومقتنيات أثريّة من داخل شقّة سكنيّة في محلّة سِن الفيل، قُدِّرت قيمتها بستّة آلاف دولار أميركي، تمكّنت مفرزة الجديدة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة من ضبط المسروقات داخل “بؤرة خردة” في محلّة .من خلال الاستقصاءات والتّحريّات، تمّ تحديد هويّة السّارق من قِبَل المفرزة المذكورة. وبالتنسيق مع إحدى دوريّات شعبة المعلومات/ ، تم توقيفه، وتبيّن أنّه يُدعى: – ث. ب. (مواليد عام 2001، سوري)وقد اعترف بالسّرقة، بواسطة الكسر والخلع، وبنقل المسروقات على متن سيّارة من نوع BMW، جرى حجزها عدلياً وإدارياً.تمّ تسليم المسروقات إلى أصحابها وأودع الموقوف المختص، عملًا بإشارته.