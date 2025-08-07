Advertisement

سرقت من منزل في سن الفيل... كشف عملية سرقة الأنتيكا في بؤرة خردة!

07-08-2025 | 09:05
Doc-P-1401849-638901797167710192.jpeg
Doc-P-1401849-638901797167710192.jpeg photos 0
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، ومن خلال التّوسّع بالتّحقيق بعد ادّعاء مواطنَين ضدّ مجهول بجرم سرقة نحاسيات قديمة ومقتنيات أثريّة من داخل شقّة سكنيّة في محلّة سِن الفيل، قُدِّرت قيمتها بستّة آلاف دولار أميركي، تمكّنت مفرزة الجديدة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة من ضبط المسروقات داخل “بؤرة خردة” في محلّة برج حمود.

من خلال الاستقصاءات والتّحريّات، تمّ تحديد هويّة السّارق من قِبَل المفرزة المذكورة. وبالتنسيق مع إحدى دوريّات شعبة المعلومات/ مكتب المتن، تم توقيفه، وتبيّن أنّه يُدعى: – ث. ب. (مواليد عام 2001، سوري)

وقد اعترف بالسّرقة، بواسطة الكسر والخلع، وبنقل المسروقات على متن سيّارة من نوع BMW، جرى حجزها عدلياً وإدارياً.

تمّ تسليم المسروقات إلى أصحابها وأودع الموقوف القضاء المختص، عملًا بإشارته.
مواضيع ذات صلة
