بهاء الحريري: لا سلاح يعلو على سلطة الدولة

كتب عبر صفحته على منصة "اكس": تصريح ‫ وزير خارجية إيران‬⁩ بأن "خطة لنزع سلاح حزب الله‬⁩ ستفشل"، هو تدخل مرفوض في شؤوننا الداخلية، واعتداء مباشر على سيادة لبنان‬⁩.‏قرار نزع السلاح قرار لبناني، بإرادة لبنانية.‏لا دولة تُبنى تحت وصاية الخارج، ولا سلاح يعلو على .