لبنان

بهاء الحريري: لا سلاح يعلو على سلطة الدولة

Lebanon 24
07-08-2025 | 09:22
كتب بهاء الحريري عبر صفحته على منصة "اكس": تصريح ‫ وزير خارجية إيران‬⁩ بأن "خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله‬⁩ ستفشل"، هو تدخل مرفوض في شؤوننا الداخلية، واعتداء مباشر على سيادة لبنان‬⁩.
‏قرار نزع السلاح قرار لبناني، بإرادة لبنانية.

‏لا دولة تُبنى تحت وصاية الخارج، ولا سلاح يعلو على سلطة الدولة.
