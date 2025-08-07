Advertisement

لبنان

خلال جلسة "حصر السلاح".. هذا ما طالب به أحد الوزراء

Lebanon 24
07-08-2025 | 09:25
أشارت معلومات صحفية إلى أنّ وزير العمل محمد حيدر، طالب في مداخلة له خلال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في قصر بعبدا الآن، بالتوافق على عدم الحديث عن سلاح المقاومة قبل انسحاب العدو الإسرائيلي وتحرير الأسرى اللبنانيين في سجونه، وتوقف الاعتداءات الإسرائيلية والبدء بإعادة الإعمار.
ودعا حيدر الوزراء إلى الخروج من جلسة اليوم بـ"موقف موحّد فيه كرامة ومنطق ومسؤولية، يضع الضغط على العدو، وليس على شعبنا"، قائلاً إنّه بخلاف هذا الموقف "فأنا أعتذر، إذ إنني لا أستطيع أن أتحمّل مسؤولية قرار بظلم أهلي، ولا أوافق على أن تتخلى الدولة عن ناسها".
 
وقال:" انا ابن هؤلاء الناس، فكيف أريد أن أواجه أم شهيد وأبًا لا يزال يعيش في خيمة أو شابًا يعيش في قلق وجودي وأقول له أننا يجب أن نتنازل عن الضمانة الوحيدة التي تحميك". 

وشدّد حيدر في مداخلته على "أنّنا نريد الدولة والجيش، ولسنا ضدّ هيبتهما".
