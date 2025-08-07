خلال جلسة "حصر السلاح".. هذا ما طالب به أحد الوزراء



أشارت معلومات صحفية إلى أنّ ، طالب في مداخلة له خلال جلسة المنعقدة في الآن، بالتوافق على عدم الحديث عن سلاح قبل انسحاب العدو وتحرير الأسرى اللبنانيين في سجونه، وتوقف الاعتداءات والبدء بإعادة الإعمار.ودعا حيدر الوزراء إلى الخروج من جلسة اليوم بـ"موقف موحّد فيه كرامة ومنطق ومسؤولية، يضع الضغط على العدو، وليس على شعبنا"، قائلاً إنّه بخلاف هذا الموقف "فأنا أعتذر، إذ إنني لا أستطيع أن أتحمّل مسؤولية قرار بظلم أهلي، ولا أوافق على أن تتخلى الدولة عن ناسها".

وقال:" انا ابن هؤلاء الناس، فكيف أريد أن أواجه أم وأبًا لا يزال يعيش في خيمة أو شابًا يعيش في قلق وجودي وأقول له أننا يجب أن نتنازل عن الضمانة الوحيدة التي تحميك".



وشدّد حيدر في مداخلته على "أنّنا نريد الدولة والجيش، ولسنا ضدّ هيبتهما".