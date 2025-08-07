Advertisement

لبنان

حردان: طرح نزع سلاح المقاومة يُضعف لبنان

Lebanon 24
07-08-2025 | 09:28
A-
A+

Doc-P-1401860-638901810329761359.png
Doc-P-1401860-638901810329761359.png photos 0
رأى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الأمين أسعد حردان أن لبنان يواجه تحديات كبيرة في ظل الاحتلال الإسرائيلي وأزماته الداخلية المتشابكة، مشدداً على ضرورة وضع خارطة طريق لمواجهة العدوان ومعالجة الأزمات، بدل خلق مشكلات جديدة يستغلها العدو.
وأشار إلى أن تعزيز الوحدة الوطنية والسلم الأهلي والتمسك بخيار المقاومة هي ركائز لا يمكن التفريط بها، داعياً الحكومة إلى الجدية في التصدي للأخطار، ورفض الارتهان للإملاءات الأميركية، خاصة مع تزامن طرح نزع سلاح المقاومة مع تصعيد العدو الإسرائيلي في لبنان.

وأكد حردان أن الحكومة مسؤولة عن صون الوحدة الوطنية وطمأنة اللبنانيين لا زيادة مخاوفهم، معتبراً أن قوة الدولة تبدأ من استثمار عناصر قوتها في حماية السيادة لا التخلي عنها.

وختم بالدعوة إلى وقف طرح ملف سلاح المقاومة، لأن ذلك يزيد من تعقيد الأزمة ويُضعف موقع لبنان في مواجهة التهديدات. (الوكالة الوطنية)
