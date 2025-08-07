حردان: طرح نزع سلاح المقاومة يُضعف لبنان

Advertisement

رأى رئيس الأمين أن يواجه تحديات كبيرة في ظل وأزماته الداخلية المتشابكة، مشدداً على ضرورة وضع خارطة طريق لمواجهة العدوان ومعالجة الأزمات، بدل خلق مشكلات جديدة يستغلها العدو.وأشار إلى أن تعزيز والسلم الأهلي والتمسك بخيار هي ركائز لا يمكن التفريط بها، داعياً الحكومة إلى الجدية في التصدي للأخطار، ورفض الارتهان للإملاءات الأميركية، خاصة مع تزامن طرح نزع سلاح المقاومة مع تصعيد العدو الإسرائيلي في لبنان.وأكد أن الحكومة مسؤولة عن صون الوحدة الوطنية وطمأنة اللبنانيين لا زيادة مخاوفهم، معتبراً أن قوة الدولة تبدأ من استثمار عناصر قوتها في حماية السيادة لا التخلي عنها.وختم بالدعوة إلى وقف طرح ملف سلاح المقاومة، لأن ذلك يزيد من تعقيد الأزمة ويُضعف موقع لبنان في مواجهة التهديدات. (الوكالة الوطنية)