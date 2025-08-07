الجيش: مداهمات في الليلكي وشاتيلا وتوقيف مطلوبين

Advertisement

صدر عن – البيان الآتي: "أوفقت دورية من في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (ا.ح.) لارتكابه جرائم مختلفة: تأليف عصابة سرقة، السلب بقوة السلاح، تعاطي المخدرات، التعدي على مواطنين، وإطلاق النار.كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة عند مدخل مخيم المواطن (م.ح.) لارتكابه جرائم مختلفة: سرقة منازل، تعاطي المخدرات وترويجها، افتعال إشكالات، وإطلاق النار.بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف المختص".