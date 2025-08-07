Advertisement

لبنان

الجيش: مداهمات في الليلكي وشاتيلا وتوقيف مطلوبين

Lebanon 24
07-08-2025 | 10:02
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي: "أوفقت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (ا.ح.) لارتكابه جرائم مختلفة: تأليف عصابة سرقة، السلب بقوة السلاح، تعاطي المخدرات، التعدي على مواطنين، وإطلاق النار.
كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة عند مدخل مخيم شاتيلا المواطن (م.ح.) لارتكابه جرائم مختلفة: سرقة منازل، تعاطي المخدرات وترويجها، افتعال إشكالات، وإطلاق النار.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص".
 
