تيمور جنبلاط يصدر قرارات تنظيمية جديدة داخل "التقدمي"

أصدر رئيس الإشتراكي ، قرارا تنظيميا رقم 8/ر قضى بموجبه تعيين مفوضا للشؤون الداخلية في "التقدمي".كما أصدر قرارا رقم 7/ر تم بموجبه تعيين غسان وكيلاً لداخلية المتن في "التقدمي". (الوكالة الوطنية)