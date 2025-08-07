Advertisement

لبنان

تيمور جنبلاط يصدر قرارات تنظيمية جديدة داخل "التقدمي"

Lebanon 24
07-08-2025 | 10:05
أصدر رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، قرارا تنظيميا رقم 8/ر قضى بموجبه تعيين يوسف زياد دعيبس مفوضا للشؤون الداخلية في "التقدمي".
كما أصدر قرارا رقم 7/ر تم بموجبه تعيين غسان سليم زيدان وكيلاً لداخلية المتن في "التقدمي". (الوكالة الوطنية)
 
