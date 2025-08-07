المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال جدّد هيئته التنفيذية في انتخاباتٍ عامة في بيروت

Advertisement

عقد المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال، برئاسة الدكتور نسيب فوّاز، انتخاباته العامة يوم الثلاثاء 6 آب 2025، في فندق VOCO – ، لاختيار هيئة تنفيذية جديدة لولاية مدتها ثلاث سنوات، بحضور جميع الأعضاء.افتتِح الاجتماع بقراءة من قبل رئيس المجلس الدكتور نسيب ، ثم قدمت مُطالَعة حول إنجازات المجلس خلال الولاية المُنصرِمة، تلاها عرض لبرنامج العمل المُرتَقَب، بمداخلات من الأستاذ حكمت ناصر، الأستاذ فهيم الجميل، الدكتور دال الحتي، الدكتور إلياس مونس، بسَّام كبَّارة، السفير أحمد زين، والسيِّدة نسرين الحداد .عرِضت لاحقا أسماء المرشّحين، وتولّت السيدة نيفين حدّاد ، مديرة وعضو الهيئة التنفيذية، توزيع أوراق الاقتراع السرّي، فيما أُنيطَت مهمَّة فرز الأصوات بكل من الأستاذ حكمت ناصر والدكتور دال الحتي.وأسفَرَت النتائج عن انتخاب الهيئة الاتيةة:الدكتور نسيب فوَّاز رئيسًا.الأستاذ فهيم الجميل نائباً للرئيس.المحامي وسيم كوثراني نائباً للرئيس.السفير أحمد زين أمين السرّ التنفيذي .السيِّدة نيفين حداد الرفاعي أمينة الصندوق .الدكتور جاد جابر نائب .السيِّدة نسرين حداد الهاشم مسؤولة التنمية الاغترابية.الدكتور إلياس مونس مسؤول العلاقات العامة. (الوكالة الوطنية)