المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال جدّد هيئته التنفيذية في انتخاباتٍ عامة في بيروت

عقد المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال، برئاسة الدكتور نسيب فوّاز، انتخاباته العامة يوم الثلاثاء 6 آب 2025، في فندق VOCO – بيروت
، لاختيار هيئة تنفيذية جديدة لولاية مدتها ثلاث سنوات، بحضور جميع الأعضاء.
افتتِح الاجتماع بقراءة قانون الانتخابات
من قبل رئيس المجلس الدكتور نسيب فواز
، ثم قدمت مُطالَعة حول إنجازات المجلس خلال الولاية المُنصرِمة، تلاها عرض لبرنامج العمل المُرتَقَب، بمداخلات من الأستاذ حكمت ناصر، الأستاذ فهيم الجميل، الدكتور دال الحتي، الدكتور إلياس مونس، الدكتور محمد
بسَّام كبَّارة، السفير أحمد زين، والسيِّدة نسرين الحداد الهاشم
.
عرِضت لاحقا أسماء المرشّحين، وتولّت السيدة نيفين حدّاد الرفاعي
، مديرة مكتب المجلس
وعضو الهيئة التنفيذية، توزيع أوراق الاقتراع السرّي، فيما أُنيطَت مهمَّة فرز الأصوات بكل من الأستاذ حكمت ناصر والدكتور دال الحتي.
وأسفَرَت النتائج عن انتخاب الهيئة الاتيةة:
الدكتور نسيب فوَّاز رئيسًا.
الأستاذ فهيم الجميل نائباً للرئيس.
المحامي وسيم كوثراني نائباً للرئيس.
السفير أحمد زين أمين السرّ التنفيذي .
السيِّدة نيفين حداد الرفاعي أمينة الصندوق .
الدكتور جاد جابر نائب أمين الصندوق
.
السيِّدة نسرين حداد الهاشم مسؤولة التنمية الاغترابية.
الدكتور إلياس مونس مسؤول العلاقات العامة. (الوكالة الوطنية)