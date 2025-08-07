Advertisement

لبنان

المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال جدّد هيئته التنفيذية في انتخاباتٍ عامة في بيروت

Lebanon 24
07-08-2025 | 10:13
A-
A+

Doc-P-1401873-638901837360647410.png
Doc-P-1401873-638901837360647410.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقد المجلس الاغترابي اللبناني للأعمال، برئاسة الدكتور نسيب فوّاز، انتخاباته العامة يوم الثلاثاء 6 آب 2025، في فندق VOCO – بيروت، لاختيار هيئة تنفيذية جديدة لولاية مدتها ثلاث سنوات، بحضور جميع الأعضاء.
Advertisement

افتتِح الاجتماع بقراءة قانون الانتخابات من قبل رئيس المجلس الدكتور نسيب فواز، ثم قدمت مُطالَعة حول إنجازات المجلس خلال الولاية المُنصرِمة، تلاها عرض لبرنامج العمل المُرتَقَب، بمداخلات من الأستاذ حكمت ناصر، الأستاذ فهيم الجميل، الدكتور دال الحتي، الدكتور إلياس مونس، الدكتور محمد بسَّام كبَّارة، السفير أحمد زين، والسيِّدة نسرين الحداد الهاشم.

عرِضت لاحقا أسماء المرشّحين، وتولّت السيدة نيفين حدّاد الرفاعي، مديرة مكتب المجلس وعضو الهيئة التنفيذية، توزيع أوراق الاقتراع السرّي، فيما أُنيطَت مهمَّة فرز الأصوات بكل من الأستاذ حكمت ناصر والدكتور دال الحتي.

وأسفَرَت النتائج عن انتخاب الهيئة الاتيةة:

الدكتور نسيب فوَّاز رئيسًا.

الأستاذ فهيم الجميل نائباً للرئيس.

المحامي وسيم كوثراني نائباً للرئيس.

السفير أحمد زين أمين السرّ التنفيذي .

السيِّدة نيفين حداد الرفاعي أمينة الصندوق .

الدكتور جاد جابر نائب أمين الصندوق.

السيِّدة نسرين حداد الهاشم مسؤولة التنمية الاغترابية.

الدكتور إلياس مونس مسؤول العلاقات العامة. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
شقير استقبل وفداً من المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال
lebanon 24
07/08/2025 17:59:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المجلس الإغترابي اللبناني للأعمال يكرم الأب إدمون رزق بعشاء في ديربورن
lebanon 24
07/08/2025 17:59:33 Lebanon 24 Lebanon 24
التسهيلات الجوية والبحرية في صدارة لقاء شقير مع وفد المجلس الاغترابي
lebanon 24
07/08/2025 17:59:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف الخلاف الاغترابي ينذر بتردّدات طويلة ومخاوف من تعطيل المجلس
lebanon 24
07/08/2025 17:59:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-08-07
07:47 | 2025-08-07
10:41 | 2025-08-07
10:40 | 2025-08-07
10:38 | 2025-08-07
10:30 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24