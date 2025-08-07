Advertisement

لبنان

غارة على بلدة في غربي بعلبك.. وسقوط شهيد

Lebanon 24
07-08-2025 | 10:12
A-
A+
Doc-P-1401874-638901837475946251.jpg
Doc-P-1401874-638901837475946251.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن غارة من مسيّرة إسرائيلية بصاروخين استهدفت على بلدة كفردان غربي بعلبك، قرب مقام النبي يوسف.
Advertisement
 
وأشارت المعلومات عن سقوط شهيد وهو علاء حيدر.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة من مسيّرة إسرائيلية بصاروخين على بلدة كفردان غربي بعلبك قرب مقام النبي يوسف ومعلومات عن سقوط شهيد
lebanon 24
07/08/2025 17:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة بريتال أدت إلى سقوط شهيد
lebanon 24
07/08/2025 17:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت شاحنة في بلدة الناقورة أدت إلى سقوط شهيد
lebanon 24
07/08/2025 17:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين غربي غزة
lebanon 24
07/08/2025 17:59:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2025-08-07
07:47 | 2025-08-07
10:41 | 2025-08-07
10:40 | 2025-08-07
10:38 | 2025-08-07
10:30 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24