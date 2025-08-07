Advertisement

لبنان

أبو فاعور بحث مع وزير الداخلية اقتراح قانون خزانات مياه الأمطار

Lebanon 24
07-08-2025 | 10:20
زار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، حيث تم البحث في قضايا وطنية وإنمائية.
وأشار أبو فاعور في بيان، إلى أنه "تداول مع الحجار في فكرة اقتراح قانون ينوي التقدم به إلى مجلس النواب، لإعطاء البلديات الصلاحية لمنح تراخيص إقامة خزانات جمع مياه الأمطار، على أن تكون تحت الارض وفي الأملاك الخاصة ومستوفية للشروط القانونية، بإعفاءات ضريبية، استدراكا للجفاف وأزمة المياه التي بدأت تستفحل".
 
