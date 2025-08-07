Advertisement

تيمور جنبلاط استقبل سفيرة تشيكيا

Lebanon 24
07-08-2025 | 10:26
استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، في كليمنصو، سفيرة تشيكيا إستر لوفروفا، في حضور نائب رئيس الحزب زاهر رعد، أمين السر العام  في "التقدمي" ظافر ناصر. وخلال اللقاء، تم البحث في آخر  التطورات السياسية في لبنان والمنطقة. (الوكالة الوطنية)
