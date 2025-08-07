تيمور جنبلاط استقبل سفيرة تشيكيا

استقبل رئيس الإشتراكي ، في ، سفيرة تشيكيا إستر لوفروفا، في حضور نائب ، أمين السر العام في "التقدمي" . وخلال اللقاء، تم البحث في آخر التطورات السياسية في والمنطقة. (الوكالة الوطنية)

Advertisement