عبد الله ثمن هاتفيا مع كركي قرار إدارة الضمان رفع تغطية الأعمال الجراحية من ٥٠ إلى ٩٠%

ثمن رئيس النيابية النائب في اتصال هاتفي مع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كركي، "قرار إدارة الصندوق تعميم تغطية الأعمال الجراحية المقطوعة على كامل أنواع الجراحات، بعد أن كانت جزئية، وارتفعت من ٥٠% إلى ٩٠%، كخطوة ضرورية على طريق استرجاع شمولية وفعالية التغطية الاستشفائية للمضمونين".وأمل "أن يلمس المواطنون هذا التحسن مع القطاع الصحي بالتعرفات وخفض نسبة الفروق، التي يدفعها المضمون من جيبه الخاص". (الوكالة الوطنية)