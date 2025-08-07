28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
24
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عبد الله ثمن هاتفيا مع كركي قرار إدارة الضمان رفع تغطية الأعمال الجراحية من ٥٠ إلى ٩٠%
Lebanon 24
07-08-2025
|
10:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
ثمن رئيس
لجنة الصحة
النيابية النائب
بلال عبدالله
في اتصال هاتفي مع
المدير العام
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الدكتور محمد
كركي، "قرار إدارة الصندوق تعميم تغطية الأعمال الجراحية المقطوعة على كامل أنواع الجراحات، بعد أن كانت جزئية، وارتفعت من ٥٠% إلى ٩٠%، كخطوة ضرورية على طريق استرجاع شمولية وفعالية التغطية الاستشفائية للمضمونين".
Advertisement
وأمل "أن يلمس المواطنون هذا التحسن مع
التزام
القطاع الصحي بالتعرفات وخفض نسبة الفروق، التي يدفعها المضمون من جيبه الخاص". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
كركي : الضمان يباشر بدفع سلفات المستشفيات عن أعمال الطبابة
Lebanon 24
كركي : الضمان يباشر بدفع سلفات المستشفيات عن أعمال الطبابة
07/08/2025 20:21:23
07/08/2025 20:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كركي يصدر تعميماً لتسهيل استفادة السائقين العموميين من تقديمات الضمان
Lebanon 24
كركي يصدر تعميماً لتسهيل استفادة السائقين العموميين من تقديمات الضمان
07/08/2025 20:21:23
07/08/2025 20:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
كركي: رفع تعرفات جديدة ودعم المستشفيات والمضمونين
Lebanon 24
كركي: رفع تعرفات جديدة ودعم المستشفيات والمضمونين
07/08/2025 20:21:23
07/08/2025 20:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: اخترنا هذا اليوم لتأبين القائد الشهيد علي عبد المنعم كركي "الحاج أبو الفضل" لأنه استشهد مع السيد حسن نصرالله في 27 أيلول
Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: اخترنا هذا اليوم لتأبين القائد الشهيد علي عبد المنعم كركي "الحاج أبو الفضل" لأنه استشهد مع السيد حسن نصرالله في 27 أيلول
07/08/2025 20:21:23
07/08/2025 20:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مجلس الوزراء وافق على أهداف الورقة الأميركيّة.. مرقص: إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي
Lebanon 24
مجلس الوزراء وافق على أهداف الورقة الأميركيّة.. مرقص: إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي
12:45 | 2025-08-07
07/08/2025 12:45:42
Lebanon 24
Lebanon 24
في جلستها الثانية.. الحكومة تستكمل مناقشة بند "حصر السلاح" وهذه أبرز التفاصيل
Lebanon 24
في جلستها الثانية.. الحكومة تستكمل مناقشة بند "حصر السلاح" وهذه أبرز التفاصيل
07:47 | 2025-08-07
07/08/2025 07:47:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... تضرّر مطعم معروف على طريق المصنع جراء الغارة الإسرائيليّة
Lebanon 24
بالفيديو... تضرّر مطعم معروف على طريق المصنع جراء الغارة الإسرائيليّة
13:12 | 2025-08-07
07/08/2025 01:12:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق... ماذا قال برّاك بعد مُوافقة الحكومة على الورقة الأميركيّة؟
Lebanon 24
أوّل تعليق... ماذا قال برّاك بعد مُوافقة الحكومة على الورقة الأميركيّة؟
13:11 | 2025-08-07
07/08/2025 01:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
فرعون: نراهن على دور بري لضمان المبادرات الوطنية
Lebanon 24
فرعون: نراهن على دور بري لضمان المبادرات الوطنية
12:56 | 2025-08-07
07/08/2025 12:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
Lebanon 24
جريمة يرتكبها شقيق "أبو سلة".. أعلن قتل "مُخبر"!
13:36 | 2025-08-06
06/08/2025 01:36:19
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجل نصرالله.. هذا ما سيفعله "حزب الله"
Lebanon 24
من أجل نصرالله.. هذا ما سيفعله "حزب الله"
14:41 | 2025-08-06
06/08/2025 02:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
Lebanon 24
جريمة في الضاحية.. مُطاردة تنتهي بعملية "طعن"!
16:02 | 2025-08-06
06/08/2025 04:02:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
01:53 | 2025-08-07
07/08/2025 01:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:45 | 2025-08-07
مجلس الوزراء وافق على أهداف الورقة الأميركيّة.. مرقص: إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي
07:47 | 2025-08-07
في جلستها الثانية.. الحكومة تستكمل مناقشة بند "حصر السلاح" وهذه أبرز التفاصيل
13:12 | 2025-08-07
بالفيديو... تضرّر مطعم معروف على طريق المصنع جراء الغارة الإسرائيليّة
13:11 | 2025-08-07
أوّل تعليق... ماذا قال برّاك بعد مُوافقة الحكومة على الورقة الأميركيّة؟
12:56 | 2025-08-07
فرعون: نراهن على دور بري لضمان المبادرات الوطنية
12:54 | 2025-08-07
إليكم أهداف ورقة برّاك التي وافق عليها مجلس الوزراء
فيديو
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
07/08/2025 20:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
07/08/2025 20:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
07/08/2025 20:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24