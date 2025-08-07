Advertisement

لبنان

عبد الله ثمن هاتفيا مع كركي قرار إدارة الضمان رفع تغطية الأعمال الجراحية من ٥٠ إلى ٩٠%

Lebanon 24
07-08-2025 | 10:40
ثمن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله في اتصال هاتفي مع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، "قرار إدارة الصندوق تعميم تغطية الأعمال الجراحية المقطوعة على كامل أنواع الجراحات، بعد أن كانت جزئية، وارتفعت من ٥٠% إلى ٩٠%، كخطوة ضرورية على طريق استرجاع شمولية وفعالية التغطية الاستشفائية للمضمونين".
وأمل "أن يلمس المواطنون هذا التحسن مع التزام القطاع الصحي بالتعرفات وخفض نسبة الفروق، التي يدفعها المضمون من جيبه الخاص". (الوكالة الوطنية)
تابع
