لبنان

بشأن الغارة على كفردان.. بيان من وزارة الصحة

Lebanon 24
07-08-2025 | 11:05
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفردان - قضاء بعلبك، أدت إلى سقوط شهيد".
