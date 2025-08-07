ولاء خرجت من منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟



تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة: ولاء الحمادة (مواليد عام 2007، سورية) التي غادرت بتاريخ 6-8—2025، منزل ذويها الكائن في محلة جسر / الحرش، إلى جهةٍ مجهولة. صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



لذلك، يرجى من المواطنين الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 858473-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.