لبنان

ولاء خرجت من منزلها ولم تعد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
07-08-2025 | 11:23
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
تُعمِّم المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: ولاء عبد الكريم الحمادة (مواليد عام 2007، سورية) التي غادرت بتاريخ 6-8—2025، منزل ذويها الكائن في محلة جسر المطار / الحرش، إلى جهةٍ مجهولة.

لذلك، يرجى من المواطنين الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 858473-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
