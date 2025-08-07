بعد إنسحابهم من جلسة الحكومة... هذا ما قاله الوزراء الشيعة

بعد إنسحاب الوزراء من جلسة ، قال "انسحبنا بعد رفض تأجيل المناقشة بورقة الموفد الأميركيّ توم برّاك حتى تقديم الجيش خطته في 31 آب".

وأضاف حيدر: "لم نعلن إنسحابنا من الحكومة إنما عبرنا عن موقف، وندرس مشاركتنا في الجلسات حسب البنود، ومصلحة هي ".

أما وزير التنمية الإداريّة فادي مكي، فقال "انسحبت لوجود شيء كبير في ورقة الموفد الأميركي، وهذا الأمر أكبر من القدرة على التعامل معه".

وأضاف مكي: "أعطيت وجهة نظري، وما يحصل حولنا وأكبر من أنّ نأخذ نحن فيه القرار".

وتابع: "أنا انسحبت من هذه الجلسة فقط ولم أُعلّق مشاركتي في الحكومة".

كذلك، قالت وزيرة البيئة "كان التوجه العام للجلسة تبني المبادئ العامة لورقة برّاك، وتمنينا أولا تثبيت وقف إطلاق النار".

وتابعت : "طالبنا بأن تكون الأولوية هي لاتفاق وقف إطلاق النار الصادر العام الماضي، وهناك إصرار من البعض وضغوطات".