Advertisement

لبنان

بعد إنسحابهم من جلسة الحكومة... هذا ما قاله الوزراء الشيعة

Lebanon 24
07-08-2025 | 11:44
A-
A+
Doc-P-1401921-638901894373832764.jpg
Doc-P-1401921-638901894373832764.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعد إنسحاب الوزراء الشيعة من جلسة مجلس الوزراء، قال وزير العمل محمد حيدر "انسحبنا بعد رفض تأجيل المناقشة بورقة الموفد الأميركيّ توم برّاك حتى تقديم الجيش خطته في 31 آب".
Advertisement
 
 
وأضاف حيدر: "لم نعلن إنسحابنا من الحكومة إنما عبرنا عن موقف، وندرس مشاركتنا في الجلسات حسب البنود، ومصلحة لبنان هي العليا".
 
 
أما وزير التنمية الإداريّة  فادي مكي، فقال "انسحبت لوجود شيء كبير في ورقة الموفد الأميركي، وهذا الأمر أكبر من القدرة على التعامل معه".
 
 
وأضاف مكي: "أعطيت وجهة نظري، وما يحصل حولنا خطير جدا وأكبر من أنّ نأخذ نحن فيه القرار".
 
 
وتابع: "أنا انسحبت من هذه الجلسة فقط ولم أُعلّق مشاركتي في الحكومة".
 
 
كذلك، قالت وزيرة البيئة تمارا الزين "كان التوجه العام للجلسة تبني المبادئ العامة لورقة برّاك، وتمنينا أولا تثبيت وقف إطلاق النار".
 
 
وتابعت الزين: "طالبنا بأن تكون الأولوية هي لاتفاق وقف إطلاق النار الصادر العام الماضي، وهناك إصرار من البعض وضغوطات".
 
مواضيع ذات صلة
مرقص: الوزراء الشيعة لم يطرحوا موضوع الميثاقية وهم أرادوا الخروج من الجلسة
lebanon 24
07/08/2025 20:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
عن جلسة الثلاثاء.. هذا ما قاله وزير الزراعة
lebanon 24
07/08/2025 20:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
لا مقاطعة شيعية لجلسة الحكومة وصيغة للحل مقبولة محليا من دون معرفة صداها الدولي
lebanon 24
07/08/2025 20:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
إنسحاب وزراء حزب الله وأمل من جلسة مجلس الوزراء (mtv)
lebanon 24
07/08/2025 20:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
12:45 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:12 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:11 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:56 | 2025-08-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:45 | 2025-08-07
07:47 | 2025-08-07
13:12 | 2025-08-07
13:11 | 2025-08-07
12:56 | 2025-08-07
12:54 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24