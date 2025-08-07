إليكم أهداف ورقة برّاك التي وافق عليها مجلس الوزراء

Advertisement

1- تنفيذ لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ"اتفاق الطائف" والدستور اللبناني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمها القرار 1701 واتخاذ الخطوات الضرورية لبسط سيادته بالكامل على جميع أراضيه، بهدف تعزيز دور المؤسسات الشرعية، وتكريس السلطة الحصرية للدولة في اتخاذ قرارات الحرب والسلم، وضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة وحدها في جميع أنحاء لبنان.





2- ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، بما في ذلك جميع الانتهاكات البرية والجوية والبحرية، من خلال خطوات منهجية تؤدي إلى حل دائم وشامل ومضمون.





3- الانهاء التدريجي للوجود المسلح الجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها " "، في كافة الأراضي ، جنوب الليطاني وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.



4- نشر الجيش في المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية.



5- انسحاب من "النقاط الخمس"، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.



6- عودة المدنيين في القرى والبلدات الحدودية إلى منازلهم وممتلكاتهم.



7- ضمان انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف جميع الأعمال العدائية، بما في ذلك الانتهاكات البرية والجوية والبحرية.



8- ترسيم دائم ومرئي للحدود الدولية بين لبنان وإسرائيل.



9- ترسيم وتحديد دائم للحدود بين لبنان وسوريا.



10- عقد مؤتمر اقتصادي تشارك فيه ، وفرنسا، والمملكة العربية ، وقطر، وغيرهم من أصدقاء لبنان لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار ليعود لبنان بلداً مزدهراً وقابلاً للحياة، وفق ما دعا اليه الرئيس الأميركي .