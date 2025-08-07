Advertisement

لبنان

عقيص: حصر السلاح بيد الجيش هو أساس الميثاقية

Lebanon 24
07-08-2025 | 13:21
Doc-P-1401970-638901950347914459.jpg
Doc-P-1401970-638901950347914459.jpg photos 0
 كتب النائب جورج عقيص، عبر حسابه على منصة "إكس": "بناء الدولة هو الميثاقية بعينها، حصر السلاح بيد الجيش اللبناني هو أساس الميثاقية، أبوها وأمها، من يرفض ذلك هو من يدوس على الميثاقية، وعلى المصلحة اللبنانية العليا، فلا تهددونا بالميثاقية. عندما يواجه فريق واحد إجماع كل اللبنانيين من كل الطوائف، يصبح هو خارج الميثاقية وخارج الإجماع الوطني، لا العكس".
