عقيص: حصر السلاح بيد الجيش هو أساس الميثاقية

كتب النائب ، عبر حسابه على منصة "إكس": "بناء الدولة هو الميثاقية بعينها، حصر السلاح بيد هو أساس الميثاقية، أبوها وأمها، من يرفض ذلك هو من يدوس على الميثاقية، وعلى المصلحة ، فلا تهددونا بالميثاقية. عندما يواجه فريق واحد إجماع كل اللبنانيين من كل الطوائف، يصبح هو خارج الميثاقية وخارج ، لا العكس".

