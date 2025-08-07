Advertisement

لبنان

وزير العمل: موقفنا ليس في خانة التصعيد

Lebanon 24
07-08-2025 | 13:22
قال وزير العمل محمد حيدر، "خرجنا من الجلسة لعدم موافقتنا على اقرار اهداف الورقة الاميركية اليوم بل طلبنا تأجيل دراستها". 
وشدد حيدر في حديث عبر "الجديد" على انّه "خرجنا من الجلسة ولم ننسحب من الحكومة". 

اضاف: "موقفنا ليس في خانة التصعيد". 
 
