Advertisement

لبنان

عن الوزراء الذين انسحبوا من الجلسة... هذا ما كشفه نصّار

Lebanon 24
07-08-2025 | 13:23
A-
A+
Doc-P-1401976-638901955922777744.png
Doc-P-1401976-638901955922777744.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف وزير العدل عادل نصّار، مساء اليوم الخميس، أنّ "وزراء الثنائي الشيعي الذين انسحبوا من الجلسة شددوا على دور الجيش ووافقوا على مبدأ حصرية السلاح". 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
عدد من نواب التغيير دخلوا مجدداً الى الجلسة التشريعية بعدما انسحبوا منها في وقت سابق (الجديد)
lebanon 24
07/08/2025 22:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الأمن والحرب.. هذا ما كشفه وزير الداخلية
lebanon 24
07/08/2025 22:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة تشريعيّة... نواب انسحبوا وهذا ما تمّ إقراره
lebanon 24
07/08/2025 22:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
إنسحاب وزراء حزب الله وأمل من جلسة مجلس الوزراء (mtv)
lebanon 24
07/08/2025 22:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:22 | 2025-08-07
15:23 | 2025-08-07
15:17 | 2025-08-07
15:06 | 2025-08-07
14:52 | 2025-08-07
14:50 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24