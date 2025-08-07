28
لبنان
عن الوزراء الذين انسحبوا من الجلسة... هذا ما كشفه نصّار
Lebanon 24
07-08-2025
|
13:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف وزير العدل عادل نصّار، مساء اليوم الخميس، أنّ "وزراء
الثنائي
الشيعي
الذين انسحبوا من الجلسة شددوا على دور الجيش ووافقوا على مبدأ حصرية السلاح".
