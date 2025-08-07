Advertisement

لبنان

غادة أيوب: 7 آب 2025... يوم مجيد في تاريخنا الوطني

Lebanon 24
07-08-2025 | 13:32
كتبت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب عبر منصة "إكس"، بعد القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بإنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي بما فيه "حزب الله" ونشر الجيش في المناطق الحدودية: "إنّ تاريخ السابع من آب 2025 هو يوم مجيد في تاريخنا الوطني".
15:22 | 2025-08-07
15:23 | 2025-08-07
15:17 | 2025-08-07
15:06 | 2025-08-07
14:52 | 2025-08-07
14:50 | 2025-08-07
