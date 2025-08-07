Advertisement

لبنان

برّاك في لبنان قريبًا

Lebanon 24
07-08-2025 | 13:41
كشفت معلومات صحافية مساء اليوم الخميس، أنّ "المبعوث الأميركي توم برّاك سيزور لبنان في القريب العاجل".
