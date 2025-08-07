Advertisement

لبنان

البعريني: اليوم يبدأ طريق السيادة الحقيقية

Lebanon 24
07-08-2025
 كتب النائب وليد البعريني عبر منصة "إكس": "قرار الحكومة هو خطوة مفصلية نحو بناء دولة القانون والمؤسسات. إنهاء الوجود المسلح ليس انتقاصا من طائفة، بل استعادة للدولة. اليوم، يبدأ طريق السيادة الحقيقية، حيث لا سلاح فوق الشرعية، ولا طائفة أقوى من الوطن. قرار لصالح كل اللبنانيين، بلا استثناء وبلا مساومة".
