البعريني: اليوم يبدأ طريق السيادة الحقيقية

كتب النائب عبر منصة "إكس": "قرار الحكومة هو خطوة مفصلية نحو بناء والمؤسسات. إنهاء الوجود المسلح ليس انتقاصا من طائفة، بل استعادة للدولة. اليوم، يبدأ طريق السيادة الحقيقية، حيث لا سلاح فوق الشرعية، ولا طائفة أقوى من الوطن. قرار لصالح كل اللبنانيين، بلا استثناء وبلا مساومة".

