Advertisement

لبنان

سؤال من أوساط مقرّبة من "حزب الله" للرئيس عون

Lebanon 24
07-08-2025 | 13:39
A-
A+

Doc-P-1401984-638901972476912048.png
Doc-P-1401984-638901972476912048.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت أوساط مقرّبة من "حزب الله" أن "وزراء الحزب  شاركوا في الجلسة لاعطاء فرصة للتصحيح وعدم اقرار الورقة الاميركية التي يعتبرها الحزب استسلامية ". 
Advertisement


وقالت الأوساط: "كان على رئيس الجمهورية رفع الجلسة حفاظاً على الميثاقية". 

ووجّهت سؤالًا للرئيس عون: "عندما كنت قائداً للجيش وطلب منك النزول إلى الشارع في 17 تشرين رفضت تحت عنوان ان الجيش لا يواجه الشعب فإذا قررت بيئة المقاومة النزول للاعتصام ورفض نزع السلاح هل ستضع الجيش في مواجهة الشعب؟".


مواضيع ذات صلة
كيف علّقت أوساط مُقرّبة من "حزب الله" على بند سحب السلاح؟
lebanon 24
07/08/2025 22:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قالت مصادر مقربة من "حزب الله" عن خطاب الرئيس عون؟
lebanon 24
07/08/2025 22:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد انسحاب وزراء الثنائي من الجلسة... هكذا علّقت أوساط مقربة "حزب الله"
lebanon 24
07/08/2025 22:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
أوساط "حزب الله" تسأل: "أين إيران"؟
lebanon 24
07/08/2025 22:44:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:22 | 2025-08-07
15:23 | 2025-08-07
15:17 | 2025-08-07
15:06 | 2025-08-07
14:52 | 2025-08-07
14:50 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24