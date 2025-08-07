سؤال من أوساط مقرّبة من "حزب الله" للرئيس عون

Advertisement

وقالت الأوساط: "كان على رئيس الجمهورية رفع الجلسة حفاظاً على الميثاقية".ووجّهت سؤالًا للرئيس عون: "عندما كنت قائداً للجيش وطلب منك النزول إلى الشارع في 17 تشرين رفضت تحت عنوان ان الجيش لا يواجه الشعب فإذا قررت بيئة النزول للاعتصام ورفض نزع السلاح هل ستضع الجيش في مواجهة الشعب؟".