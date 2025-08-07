Advertisement

لبنان

مشهدٌ غريب... إستقرار سيارة على درج!

Lebanon 24
07-08-2025 | 14:00
Doc-P-1401985-638901975248141831.jpg
Doc-P-1401985-638901975248141831.jpg photos 0
تفاجأ المواطنون على طريق نزلة الخناق القديمة في طرابلس، باستقرار سيارة على درج في المنطقة.
وبحسب المعلومات، فقد سائق السيارة السيطرة عليها، بعد تعطّل دعسة البنزين.
 
 
 
