Advertisement

لبنان

بعد إقرار الأهداف الواردة في الورقة الأميركيّة.. هذا ما سيشهده لبنان

Lebanon 24
07-08-2025 | 13:33
A-
A+
Doc-P-1401987-638901978643163984.jpg
Doc-P-1401987-638901978643163984.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبرت مصادر حكومية، أن "إقرار الأهداف الواردة في الورقة الأميركيّة يجنب لبنان التصعيد الدولي ويضع لبنان على سكة النهوض ويطالب بالانسحاب الاسرائيلي ووقف العدوان". 
Advertisement


وأكّدت المصادر أنّ "وزراء الثنائي لم يستقيلوا بل انسحبوا من الجلسة عند اقتراح تبنّي الاهداف الواردة في مقدمة الورقة الاميركية وهذا يُعتبر بمَثَابة تصويت ضد ويجب عدمُ تحميل انسحابهم اكثرَ من ذلك". 
مواضيع ذات صلة
وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء: مجلس الوزراء وافق على الأهداف الواردة في الورقة الأميركية
lebanon 24
07/08/2025 22:44:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل محمد حيدر: خرجنا من الجلسة لعدم موافقتنا على اقرار اهداف الورقة الاميركية اليوم بل طلبنا تأجيل دراستها (الجديد)
lebanon 24
07/08/2025 22:44:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء يناقش الأهداف العامة في ورقة براك ووزراء الثنائي يفندون مخاطر بعض البنود الواردة فيها (NBN)
lebanon 24
07/08/2025 22:44:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: نحن لم ندخل في الجزئيات المتعلقة بالورقة الاميركية واقتصر بحثنا على الأهداف
lebanon 24
07/08/2025 22:44:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:22 | 2025-08-07
15:23 | 2025-08-07
15:17 | 2025-08-07
15:06 | 2025-08-07
14:52 | 2025-08-07
14:50 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24