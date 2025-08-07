Advertisement

لبنان

الحصيلة ارتفعت... هذا عدد الشهداء جراء الغارة على طريق المصنع

Lebanon 24
07-08-2025 | 14:26
A-
A+
Doc-P-1401994-638901991555365865.jpg
Doc-P-1401994-638901991555365865.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في حصيلة نهائيّة للغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة على طريق المصنع، أفادت وزارة الصحة عن إستشهاد 6 أشخاص، وإصابة 10 بجروح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ارتفاع عدد الشهداء إلى 9 جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ منتصف الليل (العربي)
lebanon 24
07/08/2025 22:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتفاع عدد الشهداء إلى 10 جراء استهداف الاحتلال مواطنين قرب مدرسة العائلة المقدسة بمدينة غزة
lebanon 24
07/08/2025 22:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... تضرّر مطعم معروف على طريق المصنع جراء الغارة الإسرائيليّة
lebanon 24
07/08/2025 22:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي في وزارة الصحة: ارتفاع عدد الإصابات إلى 13 جراء غارات إسرائيلية على دمشق (سانا)
lebanon 24
07/08/2025 22:44:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:22 | 2025-08-07
15:23 | 2025-08-07
15:17 | 2025-08-07
15:06 | 2025-08-07
14:52 | 2025-08-07
14:50 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24