لبنان

توضيح من "حزب الله"

Lebanon 24
07-08-2025 | 14:47
أعلن "حزب الله" أنّ "لا صحة لأي بيان ينشر باسم "الحزب".
وأضاف "حزب الله": "اي بيان نرسله مباشرة عبر وسائلنا المعروفة".
