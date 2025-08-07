مخزومي يرحّب بقرار حصر السلاح: خطوة شجاعة

كتب عبر حسابه على منصة "إكس": "أُرحّب بالقرار التاريخي الذي أقرّه اليوم، والرامي إلى حصر السلاح بيد ، وذلك انسجامًا مع الأهداف العامة للورقة التي قدّمها المبعوث الأميركي توم برّاك".

وأضاف: "أتقدّم بالتهنئة إلى فخامة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء على هذا الإنجاز الوطني المهم، الذي يُمثّل خطوة شجاعة ومطلوبة في مسار ترسيخ وتعزيز مؤسساتها الشرعية. كل الدعم لهذا المسار الإصلاحي الذي يخدم مصلحة وشعبه، ويُمهّد الطريق نحو مستقبل أفضل لوطننا".