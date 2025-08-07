Advertisement

لبنان

مخزومي يرحّب بقرار حصر السلاح: خطوة شجاعة

Lebanon 24
07-08-2025 | 14:52
 كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة "إكس": "أُرحّب بالقرار التاريخي الذي أقرّه مجلس الوزراء اليوم، والرامي إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وذلك انسجامًا مع الأهداف العامة للورقة التي قدّمها المبعوث الأميركي توم برّاك".
وأضاف: "أتقدّم بالتهنئة إلى فخامة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء على هذا الإنجاز الوطني المهم، الذي يُمثّل خطوة شجاعة ومطلوبة في مسار ترسيخ سيادة الدولة وتعزيز مؤسساتها الشرعية. كل الدعم لهذا المسار الإصلاحي الذي يخدم مصلحة لبنان وشعبه، ويُمهّد الطريق نحو مستقبل أفضل لوطننا".
