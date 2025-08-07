أمين شري: نرفض خطوات الحكومة غير المحصّنة للسيادة!

Advertisement

قال عضو للمقاومة النائب في تصريح للجزيرة إن الحزب يتعامل مع ما تقوم به الحكومة على قاعدة "خطوة مقابل خطوة"، معتبرًا أن الورقة الأميركية الأخيرة مرفوضة بالكامل لأنها تعكس المصالح ، وتفتقد إلى أي ضمانات حقيقية تحفظ السيادة أو تساهم في تحرير الأرض.وجاء كلام شري عقب جلسة المنعقدة اليوم الخميس، استكمالًا لجلسة الثلاثاء، والتي خُصصت لمتابعة حول ملف حصرية السلاح بيد الدولة.وأضاف شري: "نحن نطالب بنقاش جدي في ، وفي كيفية استخدام عناصر القوة التي يمتلكها ، وعلى رأسها . الخطوات الحكومية المستعجلة لا تحصّن السيادة ولا تحرّر الأرض، ويجب وقف أي اندفاع في اتجاه تسويات لا تنطلق من موقع قوة".وأشار إلى أن باب الحوار ما زال مفتوحًا مع الحكومة برئاسة ، لافتًا إلى أن "معركتنا الأساسية تبقى مع العدو ، لا مع أي طرف داخلي آخر".