لبنان

أمين شري: نرفض خطوات الحكومة غير المحصّنة للسيادة!

Lebanon 24
07-08-2025 | 15:17
قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أمين شري في تصريح للجزيرة إن الحزب يتعامل مع ما تقوم به الحكومة على قاعدة "خطوة مقابل خطوة"، معتبرًا أن الورقة الأميركية الأخيرة مرفوضة بالكامل لأنها تعكس المصالح الإسرائيلية، وتفتقد إلى أي ضمانات حقيقية تحفظ السيادة اللبنانية أو تساهم في تحرير الأرض.
وجاء كلام شري عقب جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الخميس، استكمالًا لجلسة الثلاثاء، والتي خُصصت لمتابعة النقاش حول ملف حصرية السلاح بيد الدولة. 

وأضاف شري: "نحن نطالب بنقاش جدي في استراتيجية الدفاع الوطني، وفي كيفية استخدام عناصر القوة التي يمتلكها لبنان، وعلى رأسها المقاومة. الخطوات الحكومية المستعجلة لا تحصّن السيادة ولا تحرّر الأرض، ويجب وقف أي اندفاع في اتجاه تسويات لا تنطلق من موقع قوة".

وأشار إلى أن باب الحوار ما زال مفتوحًا مع الحكومة برئاسة نواف سلام، لافتًا إلى أن "معركتنا الأساسية تبقى مع العدو الإسرائيلي، لا مع أي طرف داخلي آخر".
