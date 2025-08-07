Advertisement

لبنان

إحتجاجات ومواكب... مناصرو "الحزب" و"أمل" في الشارع

Lebanon 24
07-08-2025 | 15:22
خرج مناصرو "حزب الله" وحركة "أمل" بمسيرات سيارة كبيرة، في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، إحتجاجاً على مُوافقة الحكومة على أهداف ورقة الموفد الأميركيّ توم برّاك.
 
 
وتجمّع مناصرو "الثنائيّ الشيعيّ" عند مستديرة مار مخايل، وفي المشرفية، كما قطعوا طريق المطار.
 
 
أما بقاعاً، فتجمّع مناصرو "حزب الله" عند مدخل مدينة بعلبك، كما جالت مواكب سيارة أوتوستراد رياق - بعلبك.
 
 
وسُجل إقفال جزئي لاوتستراد رياق - بعلبك عند مستديرة المنذر.
 
 
كذلك، شهدت منطقة القصر الحدوديّة مع سوريا، مسيرات سيارة ودراجات ناريّة لمناصري "حزب الله".
 
 
وفي تل عمارة، أقدم محتجون على قطع الطريق بالإطارات المشتعلة.
 
 
 
 
 
