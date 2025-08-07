تظاهرات لمناصري حركة أمل وحزب الله في المشرفية - الضاحية الجنوبية لبيروت pic.twitter.com/rcUDyNGD2L
تجمع لمناصري "الحزب" و"أمل" عند مستديرة مار مخايل pic.twitter.com/guBGrA57ZT
مسيرات سيارة في رياق وعلي النهري pic.twitter.com/qbcMqgXK5m
تجمع مناصري "الحزب" عند مدخل بعلبك pic.twitter.com/r3seZp3sO1
مسيرات لمناصري "حزب الله" في منطقة القصر الحدودية pic.twitter.com/Bc0opQ1WbV
رفضًا لقرارات الحكومة... احتجاجات في شوارع النبطية pic.twitter.com/qC7JrvZZdv
رفضًا لقرار مجلس الوزراء... مسيرات دراجة في شوارع صور#lebanon24 pic.twitter.com/itn0Ezr9kw
