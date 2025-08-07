خرج مناصرو " " وحركة "أمل" بمسيرات سيارة كبيرة، في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، إحتجاجاً على مُوافقة الحكومة على أهداف ورقة الموفد الأميركيّ توم برّاك.

وتجمّع مناصرو "الثنائيّ الشيعيّ" عند مستديرة مار مخايل، وفي المشرفية، كما قطعوا طريق .

تظاهرات لمناصري وحزب الله في المشرفية - الضاحية الجنوبية لبيروت pic.twitter.com/rcUDyNGD2L — Lebanon 24 (@Lebanon24) August 7, 2025

تجمع لمناصري "الحزب" و"أمل" عند مستديرة مار مخايل pic.twitter.com/guBGrA57ZT — Lebanon 24 (@Lebanon24) August 7, 2025

أما بقاعاً، فتجمّع مناصرو "حزب الله" عند مدخل مدينة ، كما جالت مواكب سيارة أوتوستراد - بعلبك.

وسُجل إقفال جزئي لاوتستراد رياق - بعلبك عند مستديرة المنذر.

كذلك، شهدت منطقة الحدوديّة مع ، سيارة ودراجات ناريّة لمناصري "حزب الله".

وفي تل عمارة، أقدم محتجون على قطع الطريق بالإطارات المشتعلة.