مسؤول في "حزب الله": لا أحد يستطيع نزع السلاح والقرار مجرد حبر على ورق!

واعتبر قماطي أن "هناك ضغوطات أجنبية على الحكومة من أجل تسليم سلاح وهو ما نرفضه بشكل قاطع".

تابع: "لا توجد حكومة في العالم تتصدى لمقاومتها ونتمسك بالقانون الدولي وحقنا في المقاومة والدفاع عن بلدنا".أكمل قماطي:"الحكومة تسير في طريق مفروض عليها لإرضاء الطرف الأميركي".وشدد على أنّ "لا أحد يستطيع نزع سلاح حزب الله والقرار مجرد حبر على ورق".اضاف: "الحديث عن نزع لا طائل منه ولن ينفذ والقرار بيدنا نحن مقابل ما قدمناه من تضحيات".وأكّد قماطي: "لن نسلم سلاحنا ولن نستسلم للضغوطات الأميركية والإسرائيلية".ختم:"حصرية السلاح لا تشمل سلاح المقاومة المشرع دوليا في ظل احتلال لأجزاء من أراضينا".