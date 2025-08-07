28
لبنان
مسؤول في "حزب الله": لا أحد يستطيع نزع السلاح والقرار مجرد حبر على ورق!
Lebanon 24
07-08-2025
|
15:54
قال
نائب رئيس
المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي
، "ما زلنا في الحكومة وقدمنا كل ما نستطيع لتحقيق التوافق والإجماع اللبناني".
واعتبر قماطي أن "هناك ضغوطات أجنبية على الحكومة من أجل تسليم سلاح
المقاومة
وهو ما نرفضه بشكل قاطع".
تابع: "لا توجد حكومة في العالم تتصدى لمقاومتها ونتمسك بالقانون الدولي وحقنا في المقاومة والدفاع عن بلدنا".
أكمل قماطي:"الحكومة تسير في طريق مفروض عليها لإرضاء الطرف الأميركي".
وشدد على أنّ "لا أحد يستطيع نزع سلاح حزب الله والقرار مجرد حبر على ورق".
اضاف: "الحديث عن نزع
حزب الله
لا طائل منه ولن ينفذ والقرار بيدنا نحن مقابل ما قدمناه من تضحيات".
وأكّد قماطي: "لن نسلم سلاحنا ولن نستسلم للضغوطات الأميركية والإسرائيلية".
ختم:"حصرية السلاح لا تشمل سلاح المقاومة المشرع دوليا في ظل احتلال
إسرائيل
لأجزاء من أراضينا".
