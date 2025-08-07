Advertisement

لبنان

مسؤول في "حزب الله": لا أحد يستطيع نزع السلاح والقرار مجرد حبر على ورق!

Lebanon 24
07-08-2025 | 15:54
A-
A+







Doc-P-1402040-638902070144314461.webp
Doc-P-1402040-638902070144314461.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله محمود قماطي، "ما زلنا في الحكومة وقدمنا كل ما نستطيع لتحقيق التوافق والإجماع اللبناني".
Advertisement

واعتبر قماطي أن "هناك ضغوطات أجنبية على الحكومة من أجل تسليم سلاح المقاومة وهو ما نرفضه بشكل قاطع".

تابع: "لا توجد حكومة في العالم تتصدى لمقاومتها ونتمسك بالقانون الدولي وحقنا في المقاومة والدفاع عن بلدنا". 

أكمل قماطي:"الحكومة تسير في طريق مفروض عليها لإرضاء الطرف الأميركي". 

وشدد على أنّ "لا أحد يستطيع نزع سلاح حزب الله  والقرار مجرد حبر على ورق". 

اضاف: "الحديث عن نزع حزب الله لا طائل منه ولن ينفذ والقرار بيدنا نحن مقابل ما قدمناه من تضحيات". 
 
 وأكّد قماطي: "لن نسلم سلاحنا ولن نستسلم للضغوطات الأميركية والإسرائيلية". 

ختم:"حصرية السلاح لا تشمل سلاح المقاومة المشرع دوليا في ظل احتلال إسرائيل لأجزاء من أراضينا".
 




 
مواضيع ذات صلة
جنبلاط للعربية: الأمن لا يستطيع حتى الآن تفكيك سلاح حزب الله في شمال الليطاني وغير مناطق
lebanon 24
08/08/2025 00:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول تركي كبير: نزع سلاح حزب العمال الكردستاني نقطة تحول لا رجعة فيها
lebanon 24
08/08/2025 00:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل لـ جدل : إيران استطاعت الدفاع عن نفسها من دون أن تستخدم "حزب الله" إذًا سلاح الحزب لا يستطيع أن يردع إسرائيل لا داخليًا ولا محوريًا
lebanon 24
08/08/2025 00:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح إيراني جديد: لن ينجحوا في نزع سلاح "حزب الله"
lebanon 24
08/08/2025 00:52:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-07
16:45 | 2025-08-07
16:33 | 2025-08-07
16:25 | 2025-08-07
15:44 | 2025-08-07
15:23 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24