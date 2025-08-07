28
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
16
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إستشهاد ياسر شحّود في "غارة طريق المصنع"
Lebanon 24
07-08-2025
|
15:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
استشهد
ياسر إبراهيم
شحّود، الذي يعمل في أحد المطاعم، في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة، على
طريق المصنع
، مساء اليوم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... إستهداف سيارة على طريق المصنع
Lebanon 24
بالفيديو... إستهداف سيارة على طريق المصنع
08/08/2025 00:53:01
08/08/2025 00:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الحصيلة ارتفعت... هذا عدد الشهداء جراء الغارة على طريق المصنع
Lebanon 24
الحصيلة ارتفعت... هذا عدد الشهداء جراء الغارة على طريق المصنع
08/08/2025 00:53:01
08/08/2025 00:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... تضرّر مطعم معروف على طريق المصنع جراء الغارة الإسرائيليّة
Lebanon 24
بالفيديو... تضرّر مطعم معروف على طريق المصنع جراء الغارة الإسرائيليّة
08/08/2025 00:53:01
08/08/2025 00:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يُوثّق الغارة الإسرائيليّة على طريق المصنع... وهذه هويّة المُستهدف
Lebanon 24
فيديو يُوثّق الغارة الإسرائيليّة على طريق المصنع... وهذه هويّة المُستهدف
08/08/2025 00:53:01
08/08/2025 00:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس
16:55 | 2025-08-07
07/08/2025 04:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل في ذكرى 7 آب: مستمرون في النضال ولن نستسلم للضغوط
Lebanon 24
باسيل في ذكرى 7 آب: مستمرون في النضال ولن نستسلم للضغوط
16:45 | 2025-08-07
07/08/2025 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير ميشال منسى: الجيش سيستلم المهام جنوباً
Lebanon 24
الوزير ميشال منسى: الجيش سيستلم المهام جنوباً
16:33 | 2025-08-07
07/08/2025 04:33:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار الحكومة... كيف علّقت فرنسا؟
Lebanon 24
بعد قرار الحكومة... كيف علّقت فرنسا؟
16:25 | 2025-08-07
07/08/2025 04:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول في "حزب الله": لا أحد يستطيع نزع السلاح والقرار مجرد حبر على ورق!
Lebanon 24
مسؤول في "حزب الله": لا أحد يستطيع نزع السلاح والقرار مجرد حبر على ورق!
15:54 | 2025-08-07
07/08/2025 03:54:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
01:53 | 2025-08-07
07/08/2025 01:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
15:44 | 2025-08-07
07/08/2025 03:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
09:01 | 2025-08-07
07/08/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:55 | 2025-08-07
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس
16:45 | 2025-08-07
باسيل في ذكرى 7 آب: مستمرون في النضال ولن نستسلم للضغوط
16:33 | 2025-08-07
الوزير ميشال منسى: الجيش سيستلم المهام جنوباً
16:25 | 2025-08-07
بعد قرار الحكومة... كيف علّقت فرنسا؟
15:54 | 2025-08-07
مسؤول في "حزب الله": لا أحد يستطيع نزع السلاح والقرار مجرد حبر على ورق!
15:44 | 2025-08-07
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
فيديو
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
08/08/2025 00:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
08/08/2025 00:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
08/08/2025 00:53:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24