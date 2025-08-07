Advertisement

لبنان

إستشهاد ياسر شحّود في "غارة طريق المصنع"

Lebanon 24
07-08-2025 | 15:03
A-
A+
Doc-P-1402041-638902059859602177.jpg
Doc-P-1402041-638902059859602177.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استشهد ياسر إبراهيم شحّود، الذي يعمل في أحد المطاعم، في الغارة الإسرائيليّة التي استهدفت سيارة، على طريق المصنع، مساء اليوم.
Advertisement
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... إستهداف سيارة على طريق المصنع
lebanon 24
08/08/2025 00:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الحصيلة ارتفعت... هذا عدد الشهداء جراء الغارة على طريق المصنع
lebanon 24
08/08/2025 00:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... تضرّر مطعم معروف على طريق المصنع جراء الغارة الإسرائيليّة
lebanon 24
08/08/2025 00:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو يُوثّق الغارة الإسرائيليّة على طريق المصنع... وهذه هويّة المُستهدف
lebanon 24
08/08/2025 00:53:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-07
16:45 | 2025-08-07
16:33 | 2025-08-07
16:25 | 2025-08-07
15:54 | 2025-08-07
15:44 | 2025-08-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24