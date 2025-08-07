الوزير ميشال منسى: الجيش سيستلم المهام جنوباً

Advertisement

أعلن ميشال منسى، في تصريحات حصرية لقناة ، أن الحكومة بصدد تنفيذ خطة شاملة لحصر السلاح بيد الدولة، وفق اتفاق سياسي سيتم العمل عليه بالتنسيق مع وموافقة .وأكد منسى أن الجيش اللبناني سيقوم بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء فور اعتماد خطة انتشار تهدف إلى نزع سلاح تدريجياً، على أن تُنفذ على مراحل تُحدّد من قبل ، مشيراً إلى أن عملية التنفيذ ستبدأ قبل نهاية العام الجاري، كما ورد في نص الاتفاق، بعد أن يتم التصديق عليه داخل الحكومة.وشدد وزير الدفاع على الكامل بتنفيذ الاتفاق، "مهما كان التحفظ عليه"، مؤكداً أن خطة متكاملة ستُعرض على مجلس الوزراء خلال هذا الشهر تمهيداً لانطلاق العمل الميداني.وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى أن الجيش سيُكمل انتشاره في ، مع انتظار انسحاب القوات من النقاط الخمس التي لا تزال تحت سيطرتها داخل الأراضي اللبنانية.كما أشار إلى أن الجانب "يواصل اعتداءاته على كافة المناطق اللبنانية"، مضيفاً أن الحكومة اللبنانية تبلّغ الجانب الأميركي باستمرار بالخروقات الإسرائيلية لاتخاذ اللازم بشأنها.هذا التصعيد في المواقف يأتي في مرحلة حرجة من التوتر الإقليمي، وسط مراقبة دولية دقيقة لأي تحولات ميدانية تمسّ توازن القوى في جنوب .