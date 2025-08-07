باسيل في ذكرى 7 آب: مستمرون في النضال ولن نستسلم للضغوط

Advertisement

أكّد رئيس " " النائب جبران باسيل، خلال لقاء نظّمه قطاع الشباب في لإحياء ذكرى 7 آب تحت عنوان "7 آب ليبقى "، على أهمية الشباب بالقضية الوطنية التي تمثل جوهر نضال التيار ومدرسة .وفي حضور العماد وعدد من النواب والكوادر ومناصري التيار، قال باسيل: "نستذكر 7 آب بعد 24 عاماً ورؤوسنا مرفوعة، لأننا سُجنا يومها فقط لأننا رفعنا شعار حرية، سيادة، استقلال بوجه الاحتلال". وأضاف: "اليوم، تُعاد 7 آب بصيغة جديدة، لكن هذه المرة عبر والسياسة والإدارة".وأشار باسيل إلى أن توقيف مدير عام كازينو لبنان رولان خوري وُضع في سياق مشابه، معتبرًا أن "جريمته" الوحيدة كانت رفضه الرضوخ لـ"المافيا" التي تسعى للهيمنة على المال العام. كما تحدث عن وضع مدير عام مؤسسة مياه وجبل لبنان، جان جبران، "بالتصرف"، واعتبر أن السبب هو انتماؤه إلى الحر، قائلاً: "بين أربعة مدراء عامين، وُضع وحده بالتصرف لأنه من التيار".وشدّد باسيل على أن ما يجري لن يدفع التيار إلى التراجع أو الخضوع، مضيفًا: "في 7 آب واجهنا وحدنا الأجهزة الأمنية، واليوم لا نخاف منهم لأنهم أقصوا مديرًا عامًّا عيّناه؟ سنبقى سياديين".وانتقد باسيل ما وصفه بـ"نحر السيادة" في لبنان، مشيرًا إلى أن جلسات مجلس النواب الأخيرة أقرت قوانين بضغط خارجي، دون اعتبار لاستقلالية القضاء أو حقوق المودعين. وذكّر بأنه دعا سابقًا لعدم الانصياع لخيارات تُملى من الخارج.كما أعاد تأكيد موقف التيار الرافض لحمل السلاح خارج الدولة، وقال: "نريد الجيش وحده يحمل السلاح، وقرارات الدولة يجب أن تصدر عنها وليس عن جهات خارجية. نحن لسنا مع التبعية لأي دولة، لا لإسرائيل ولا لسوريا".وختم باسيل: "نريد أن نعيش بسلام مع كل الدول، ولكن ليس بذلّ ولا خنوع. من يسمون أنفسهم سياديين يجب أن يعيشوا السيادة بمعناها الكامل".