لبنان

"تحالف نيابي مستقل" قريبا على الساحة

Lebanon 24
07-08-2025 | 22:43
يستعدّ عدد من النواب لإطلاق لقاء جامع أو "تحالف نيابي مستقل"، تحت عنوان "مشروع الدولة". وبعد أسابيع، ستكون لهذا اللقاء محطات عدة ولقاءات لبلورة صورته، من العموميات إلى الشق التفصيلي.
لا يحصر النائب ابراهيم كنعان هدف اللقاء بالشق الانتخابي، ويحدد لـ"النهار" البوصلة التي منها انطلق. يقول: "هو أبعد من المتن. يبدأ من جبل لبنان لينطلق بقاعاً وشمالاً وجنوباً، وسيضم عدداً من النواب الذين لديهم حيثياتهم ونشاطهم النيابي".

بعد كل الأعوام التي اختبر خلالها هؤلاء النواب عدداً من "التجارب" الحزبية والنيابية والمناطقية، لا بد لهم اليوم أن يتظهّروا خارج الإطار التقليدي، وينضووا تحت لقاء ذي رؤية محددة.

يعلّق كنعان: "العملية ليست انتخابية، فلطالما كان النشاط السياسي محصوراً بمجرد عمل سلطوي: انتخابي - نيابي أو حكومي - وزاري، بلا أفق، ينتهي بمجرد انتهاء الانتخابات. من هنا، ارتأى عدد من النواب الالتقاء تحت فكرة جامعة، فيكون نشاطهم بعيداً من هدف تقاسم مواقع أو نفوذ، ويعملون في سبيل تقوية مشروع الدولة أولاً".

ومن يضم اللقاء؟
يتحفظ كنعان عن إعلان الأسماء الآن، إلا أنها مروحة واسعة من النواب اجتمعوا حول عناوين يحددها كالآتي: "أن تكون الدولة قادرة وقوية عبر تفعيل مؤسساتها والعمل ضمن إطار وطني، يعزز فكرة أن يكون البلد أولاً. ومن هذا العنوان تتفرّع كل المحاور الأخرى. من دولة القانون والقضاء، إلى اللامركزية الإدارية والتنمية الشاملة، مروراً بالإصلاح المالي الإداري، لانتشال البلد من القعر".
 
