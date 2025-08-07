28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"تحالف نيابي مستقل" قريبا على الساحة
Lebanon 24
07-08-2025
|
22:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
يستعدّ عدد من النواب لإطلاق لقاء
جامع
أو "تحالف نيابي مستقل"، تحت عنوان "
مشروع الدولة
". وبعد أسابيع، ستكون لهذا اللقاء محطات عدة ولقاءات لبلورة صورته، من العموميات إلى الشق التفصيلي.
Advertisement
لا يحصر
النائب ابراهيم كنعان
هدف اللقاء بالشق الانتخابي، ويحدد لـ"النهار" البوصلة التي منها انطلق. يقول: "هو أبعد من المتن. يبدأ من
جبل لبنان
لينطلق بقاعاً وشمالاً وجنوباً، وسيضم عدداً من النواب الذين لديهم حيثياتهم ونشاطهم النيابي".
بعد كل الأعوام التي اختبر خلالها هؤلاء النواب عدداً من "التجارب" الحزبية والنيابية والمناطقية، لا بد لهم اليوم أن يتظهّروا خارج الإطار التقليدي، وينضووا تحت لقاء ذي رؤية محددة.
يعلّق
كنعان
: "العملية ليست انتخابية، فلطالما كان النشاط السياسي محصوراً بمجرد عمل سلطوي: انتخابي - نيابي أو حكومي - وزاري، بلا أفق، ينتهي بمجرد انتهاء الانتخابات. من هنا، ارتأى عدد من النواب الالتقاء تحت فكرة جامعة، فيكون نشاطهم بعيداً من هدف تقاسم مواقع أو نفوذ، ويعملون في سبيل تقوية مشروع الدولة أولاً".
ومن يضم اللقاء؟
يتحفظ كنعان عن إعلان الأسماء الآن، إلا أنها مروحة واسعة من النواب اجتمعوا حول عناوين يحددها كالآتي: "أن تكون الدولة قادرة وقوية عبر تفعيل مؤسساتها والعمل ضمن إطار وطني، يعزز فكرة أن يكون البلد أولاً. ومن هذا العنوان تتفرّع كل المحاور الأخرى. من
دولة القانون
والقضاء، إلى اللامركزية الإدارية والتنمية الشاملة، مروراً بالإصلاح المالي الإداري، لانتشال البلد من القعر".
مواضيع ذات صلة
جلسة نيابية قريبة للإصلاح المصرفي وهيئة مكتب المجلس تجتمع اليوم
Lebanon 24
جلسة نيابية قريبة للإصلاح المصرفي وهيئة مكتب المجلس تجتمع اليوم
08/08/2025 07:47:58
08/08/2025 07:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله"منزعج من تحالف عون-بري
Lebanon 24
"حزب الله"منزعج من تحالف عون-بري
08/08/2025 07:47:58
08/08/2025 07:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع موسع في وزارة الصحة لوفد تحالف "غافي" العالمي للقاحات
Lebanon 24
إجتماع موسع في وزارة الصحة لوفد تحالف "غافي" العالمي للقاحات
08/08/2025 07:47:58
08/08/2025 07:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سعيد و" التيار" و"الحزب": تحالف الضرورة
Lebanon 24
سعيد و" التيار" و"الحزب": تحالف الضرورة
08/08/2025 07:47:58
08/08/2025 07:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحكومة تقرّ إنهاء الوجود المسلح لـ"حزب الله" وتؤجل الآلية والوزراء الشيعة ينسحبون
Lebanon 24
الحكومة تقرّ إنهاء الوجود المسلح لـ"حزب الله" وتؤجل الآلية والوزراء الشيعة ينسحبون
22:04 | 2025-08-07
07/08/2025 10:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا ترحّب وبراك يهنئ الحكومة على "القرار التاريخي والجريء والصحيح"
Lebanon 24
فرنسا ترحّب وبراك يهنئ الحكومة على "القرار التاريخي والجريء والصحيح"
22:13 | 2025-08-07
07/08/2025 10:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيرات ليليّة ضدّ الحكومة والجيش "لن يتهاون في أي اخلال بالسلم الاهلي"
Lebanon 24
مسيرات ليليّة ضدّ الحكومة والجيش "لن يتهاون في أي اخلال بالسلم الاهلي"
22:18 | 2025-08-07
07/08/2025 10:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"اليونيفيل" تكتشف شبكة أنفاق محصنة في الجنوب
Lebanon 24
"اليونيفيل" تكتشف شبكة أنفاق محصنة في الجنوب
22:21 | 2025-08-07
07/08/2025 10:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة دراجة نارية فجراً من أمام مسجد في طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
سرقة دراجة نارية فجراً من أمام مسجد في طرابلس (فيديو)
00:17 | 2025-08-08
08/08/2025 12:17:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
01:53 | 2025-08-07
07/08/2025 01:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
15:44 | 2025-08-07
07/08/2025 03:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
09:01 | 2025-08-07
07/08/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:04 | 2025-08-07
الحكومة تقرّ إنهاء الوجود المسلح لـ"حزب الله" وتؤجل الآلية والوزراء الشيعة ينسحبون
22:13 | 2025-08-07
فرنسا ترحّب وبراك يهنئ الحكومة على "القرار التاريخي والجريء والصحيح"
22:18 | 2025-08-07
مسيرات ليليّة ضدّ الحكومة والجيش "لن يتهاون في أي اخلال بالسلم الاهلي"
22:21 | 2025-08-07
"اليونيفيل" تكتشف شبكة أنفاق محصنة في الجنوب
00:17 | 2025-08-08
سرقة دراجة نارية فجراً من أمام مسجد في طرابلس (فيديو)
00:04 | 2025-08-08
بالصورة.. انقلاب "بيك اب" في عاريا.. وسقوط جريحين
فيديو
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
08/08/2025 07:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
08/08/2025 07:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
08/08/2025 07:47:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24