28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
16
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اعيدوا الإعتبار لسيادة الدولة
Lebanon 24
07-08-2025
|
22:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
صلاح سلام
في" اللواء": مرة أخرى، ينزلق
لبنان
إلى مشهد سياسي مأزوم، وهذه المرة على خلفية انسحاب وزراء
الثنائي
الشيعي
من جلسة
مجلس الوزراء
، احتجاجاً على إقرار ورقة رسمية، تتضمن موقفاً واضحاً من حصر السلاح بيد الدولة، وتنفيذ الانسحابات
الإسرائيلية
المتبقية. إنسحاب الوزراء لم يكن مفاجئاً، لكنه يعكس عمق الانقسام السياسي حول ملفات سيادية حساسة تتطلب أعلى درجات التوافق، لا الانقسام.
Advertisement
الورقة الوزارية، التي صادقت عليها الحكومة رغم الاعتراض، جاءت تلبية لمتطلبات داخلية وضغوط خارجية، لا سيما من الوسيط الأميركي والمجتمع الدولي، وهي تمثل خطوة متقدمة نحو تثبيت مرجعية الدولة، وترسيم دورها الأمني والسياسي. لكنها في المقابل، وضعت الحكومة أمام أزمة سياسية جديدة، بعدما شعر «حزب الله» بأن القرار موجّه ضده، ويستهدف سلاحه بشكل مباشر.
رأب هذا الصدع لا يكون بالتراجع عن القرار، بل بالسعي الحثيث إلى إعادة تفعيل منطق التفاهم الوطني، ضمن سقف الدولة والمؤسسات. المطلوب اليوم إطلاق حوار سياسي مسؤول، لا لإعادة البحث في المسلّمات، بل لتفكيك العقد، وتحديد خارطة طريق توازن بين ضرورات الاستقرار وواجب استعادة السيادة.
إن التحدي الحقيقي لا يكمن في اتخاذ القرارات، بل في قدرتها على الصمود والتنفيذ، ضمن مناخ من
الشراكة الوطنية
التي تحفظ وحدة البلاد وتُعيد الاعتبار لدور الدولة ومكانتها.
مواضيع ذات صلة
المطران عوده استقبل بهاء الحريري وتشديد على سيادة الدولة
Lebanon 24
المطران عوده استقبل بهاء الحريري وتشديد على سيادة الدولة
08/08/2025 07:48:11
08/08/2025 07:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل" للحكومة: لتحويل بند بسط سيادة الدولة إلى قرار سياسي
Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل" للحكومة: لتحويل بند بسط سيادة الدولة إلى قرار سياسي
08/08/2025 07:48:11
08/08/2025 07:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بسط سيادة الدولة والتعيينات أبرز عناوين جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء
Lebanon 24
بسط سيادة الدولة والتعيينات أبرز عناوين جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء
08/08/2025 07:48:11
08/08/2025 07:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فضل الله استقبل الرئيس سليمان معزيًا:لتوحيد الصفوف وتعزيز سيادة الدولة
Lebanon 24
فضل الله استقبل الرئيس سليمان معزيًا:لتوحيد الصفوف وتعزيز سيادة الدولة
08/08/2025 07:48:11
08/08/2025 07:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الحكومة تقرّ إنهاء الوجود المسلح لـ"حزب الله" وتؤجل الآلية والوزراء الشيعة ينسحبون
Lebanon 24
الحكومة تقرّ إنهاء الوجود المسلح لـ"حزب الله" وتؤجل الآلية والوزراء الشيعة ينسحبون
22:04 | 2025-08-07
07/08/2025 10:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا ترحّب وبراك يهنئ الحكومة على "القرار التاريخي والجريء والصحيح"
Lebanon 24
فرنسا ترحّب وبراك يهنئ الحكومة على "القرار التاريخي والجريء والصحيح"
22:13 | 2025-08-07
07/08/2025 10:13:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مسيرات ليليّة ضدّ الحكومة والجيش "لن يتهاون في أي اخلال بالسلم الاهلي"
Lebanon 24
مسيرات ليليّة ضدّ الحكومة والجيش "لن يتهاون في أي اخلال بالسلم الاهلي"
22:18 | 2025-08-07
07/08/2025 10:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"اليونيفيل" تكتشف شبكة أنفاق محصنة في الجنوب
Lebanon 24
"اليونيفيل" تكتشف شبكة أنفاق محصنة في الجنوب
22:21 | 2025-08-07
07/08/2025 10:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة دراجة نارية فجراً من أمام مسجد في طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
سرقة دراجة نارية فجراً من أمام مسجد في طرابلس (فيديو)
00:17 | 2025-08-08
08/08/2025 12:17:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
Lebanon 24
ابن الـ 25 عاما توفي قبل دقائق قليلة من زفافه.. هذا ما حصل معه
01:53 | 2025-08-07
07/08/2025 01:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
15:44 | 2025-08-07
07/08/2025 03:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
09:01 | 2025-08-07
07/08/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:04 | 2025-08-07
الحكومة تقرّ إنهاء الوجود المسلح لـ"حزب الله" وتؤجل الآلية والوزراء الشيعة ينسحبون
22:13 | 2025-08-07
فرنسا ترحّب وبراك يهنئ الحكومة على "القرار التاريخي والجريء والصحيح"
22:18 | 2025-08-07
مسيرات ليليّة ضدّ الحكومة والجيش "لن يتهاون في أي اخلال بالسلم الاهلي"
22:21 | 2025-08-07
"اليونيفيل" تكتشف شبكة أنفاق محصنة في الجنوب
00:17 | 2025-08-08
سرقة دراجة نارية فجراً من أمام مسجد في طرابلس (فيديو)
00:04 | 2025-08-08
بالصورة.. انقلاب "بيك اب" في عاريا.. وسقوط جريحين
فيديو
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
08/08/2025 07:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
08/08/2025 07:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
08/08/2025 07:48:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24