Advertisement

لبنان

بالصورة.. انقلاب "بيك اب" في عاريا.. وسقوط جريحين

Lebanon 24
08-08-2025 | 00:04
A-
A+
Doc-P-1402114-638902336322784558.png
Doc-P-1402114-638902336322784558.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريحين نتيجة انقلاب بيك آب على طريق عاريا نزولاً.
Advertisement

ولفتت إلى أنّ دراجا من مفرزة سير بعبدا في المحلة للمعالجة.
Image
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": انقلاب سيارة على اوتوستراد رياق بعلبك قرب المسبح الشرقي وسقوط جريح
lebanon 24
08/08/2025 10:26:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. انقلاب "بيك اب" على جسر الرميلة
lebanon 24
08/08/2025 10:26:40 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو: انقلاب آلية لجمع النفايات في حارة صيدا وسقوط جريحين
lebanon 24
08/08/2025 10:26:40 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل وجريحان نتيجة تصادم بين بيك اب وجرار زراعي على طريق مشحا حلبا (التحكم المروري)
lebanon 24
08/08/2025 10:26:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:00 | 2025-08-08
02:30 | 2025-08-08
03:12 | 2025-08-08
03:06 | 2025-08-08
03:00 | 2025-08-08
02:39 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24