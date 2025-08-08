باسيل يتمايز رغم "رفضه القاطع"

Advertisement

يواصل " " برئاسة ، تمايزه الواضح عن قوى ، ويظهر بعض التقاطعات الظرفية مع " ".ويحرص ، في مواقفه وتصريحاته، على إظهار نفسه خارج إطار التفاهمات التقليدية، خصوصًا بعد انتقاده العلني لقرار الحكومة الأخير، ما اعتُبر رسالة سياسية مزدوجة.وفي كواليس لقاءاته، يُنقل عن باسيل رفضه القاطع لأي تحالف انتخابي مقبل مع "حزب الله"، مشددًا على "أن المرحلة تتطلب خطابًا وخيارات جديدة تعكس التحولات في المزاج المسيحي، وتنفصل عن تحالفات لم تعد تحقق مكاسب شعبية، لا له ولا للتيار".