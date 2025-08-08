Advertisement

لبنان

باسيل يتمايز رغم "رفضه القاطع"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
08-08-2025 | 01:45
يواصل "التيار الوطني الحر" برئاسة جبران باسيل، تمايزه الواضح عن قوى السلطة الحالية، ويظهر بعض التقاطعات الظرفية مع "حزب الله".
ويحرص باسيل، في مواقفه وتصريحاته، على إظهار نفسه خارج إطار التفاهمات التقليدية، خصوصًا بعد انتقاده العلني لقرار الحكومة الأخير، ما اعتُبر رسالة سياسية مزدوجة.
وفي كواليس لقاءاته، يُنقل عن باسيل رفضه القاطع لأي تحالف انتخابي مقبل مع "حزب الله"، مشددًا على "أن المرحلة تتطلب خطابًا وخيارات جديدة تعكس التحولات في المزاج المسيحي، وتنفصل عن  تحالفات لم تعد تحقق مكاسب شعبية، لا له ولا للتيار".
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24