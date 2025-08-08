Advertisement

لبنان

"حزب الله" يوازن خطواته: الصدام الداخلي مؤجل

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
08-08-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1402164-638902407375418479.png
Doc-P-1402164-638902407375418479.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في أعقاب قرار الحكومة إقرار ورقة المبعوث الأميركي توم براك، يبدو أن "حزب الله" اختار التعامل مع المستجدات بمنطق تقطيع الوقت، بدل الذهاب إلى مواجهة مباشرة.
Advertisement

 فرغم تحفظه الواضح على مضمون الورقة ومآلاتها، إلا أن "الحزب" لا يظهر حماسة لأي تصعيد فعلي في هذه المرحلة، بل يفضل الإبقاء على التلويح بقوته الشعبية والشارعية كرسالة ردع غير مباشرة، من دون أن يخطو خطوة نحو ترجمتها في الشارع بشكل رسمي.

هذا النهج لا يعني أن "حزب الله" في موقع المهادنة أو التراجع، بل هو أقرب إلى الحسابات الباردة، حيث يدرك أن المرحلة الجديدة التي دخلها لبنان، بعد تمرير الورقة الحكومية، تفرض عليه إعادة ترتيب أولوياته. فالحزب، وفق مصادر مطلعة، يعتبر أن الاشتباك الأمني مع السلطة لم يعد مجرد احتمال، بل قد يتحوّل إلى خيار لا مفر منه، إلا أنه لا يريد أن يكون هو البادئ، مفضلًا تأجيل المواجهة إلى توقيت أنسب، قد تفرضه تطورات داخلية أو إقليمية.

يقرأ الحزب المرحلة من زاوية أن المناخ السياسي الداخلي لم يعد يسمح له بالمناورة كما في السابق، خاصة مع تراجع غطاء بعض الحلفاء التقليديين، وازدياد الضغط الشعبي والسياسي عليه.
من هنا، فإن سياسته الحالية قائمة على امتصاص الصدمة، وعدم إعطاء خصومه فرصة اتهامه بعرقلة الحلول أو تفجير الوضع.
لكن في العمق، يدرك "حزب الله"أن أزمة كبرى تلوح في الأفق، وأنه سيكون في صلبها. فالمسار المتبع حاليًا من قبل الحكومة مدعومًا من قوى خارجية، يستهدف بشكل مباشر موقع "الحزب" ودوره. ولذلك، فإنه يتحضّر بشكل هادئ ومنظّم للمرحلة المقبلة، ويراهن على تعبئة القاعدة الشعبية وتعزيز الجهوزية قبل وقوع الانفجار المحتمل.
"الحزب"لا ينكر في دوائره الداخلية أن المواجهة قادمة، لكنه لا يرى أن أوانها قد حان بعد. وحتى ذلك الحين، سيواصل الإمساك بالعصا من الوسط، محاولًا التوفيق بين الردع والتريث، وبين التصعيد المؤجل والانخراط المرحلي، مع الإبقاء على كل الخيارات مفتوحة.
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
مصادر مقربة من حزب الله لـ "الجديد": الحزب لا يريد الصدام الداخلي وهو عمل منذ ليل الإثنين على ضبط حركة الشارع ومنع أي إنزلاقات يمكن أن تؤدي إلى التصعيد
lebanon 24
08/08/2025 12:51:17 Lebanon 24 Lebanon 24
توازن هادئ في العلاقة بين عون - حزب الله "رغم الضغوط"
lebanon 24
08/08/2025 12:51:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "حزب الله": إيران نجحت في فرض توازن ردع وهي في موقع قوة
lebanon 24
08/08/2025 12:51:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة تقرّ إنهاء الوجود المسلح لـ"حزب الله" وتؤجل الآلية والوزراء الشيعة ينسحبون
lebanon 24
08/08/2025 12:51:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:06 | 2025-08-08
05:00 | 2025-08-08
04:56 | 2025-08-08
04:46 | 2025-08-08
04:40 | 2025-08-08
04:35 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24