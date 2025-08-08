شباب الانتشار يعودون إلى الجذور ويزرعون أرزة في الوادي المقدس

زار وفد من الشباب والشابات اللبنانيين المنتشرين حول العالم "درب القديسين" في وغابة ، ضمن برنامج نظمته " ". سار المشاركون على خطى القديسين، واختبروا للمرة الأولى جذورهم على أرض ، قبل أن ينتقلوا إلى غابة الأرز حيث أنشدوا لوطن الأرز والأوطان التي يقيمون فيها. واختتمت الزيارة بزراعة أرزة باسمهم جميعاً "وعداً بأن يبقوا أبناء هذا الوطن حيثما كانوا".

