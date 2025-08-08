Advertisement

لبنان

شباب الانتشار يعودون إلى الجذور ويزرعون أرزة في الوادي المقدس

Lebanon 24
08-08-2025 | 02:24
Doc-P-1402172-638902420603673866.png
Doc-P-1402172-638902420603673866.png photos 0
زار وفد من الشباب والشابات اللبنانيين المنتشرين حول العالم "درب القديسين" في الوادي المقدس وغابة الأرز، ضمن برنامج نظمته "المؤسسة المارونية للانتشار". سار المشاركون على خطى القديسين، واختبروا للمرة الأولى جذورهم على أرض لبنان، قبل أن ينتقلوا إلى غابة الأرز حيث أنشدوا لوطن الأرز والأوطان التي يقيمون فيها. واختتمت الزيارة بزراعة أرزة باسمهم جميعاً "وعداً بأن يبقوا أبناء هذا الوطن حيثما كانوا".
