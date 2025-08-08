"منطقتنا تشهد تحولات كبيرة".. عون: الطريق صعب ولكن الإصلاح بدأ



Advertisement

خلال المؤتمر: "الطريق صعب ولكن الإصلاح بدأ "، معتبرا أن هدف هذه الاصلاحات ردّ الثقة للبنان.



تابع:" هناك استثماراتٌ عملاقة في مجالاتٍ جديدةٍ مثل الطاقة والاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدّمة. ونحن، كلبنانيّين، نمتلك رأسَ مالٍ بشريًّا مبدعًا ومؤهَّلًا. لدينا شبابٌ وشابّات، إذا أُعطوا الفرصة، يستطيعون أن يكونوا جزءًا أساسيًّا من هذا التحوّل.



وأكّد عون أننا نريد أن نعمل على دبلوماسية اقتصادية جدية تفتح للبنانيين أبواب العمل والاستثمار.



أضاف:" إنّ وجودي اليوم بينكم هو امتنانٌ… وأمل. امتنانٌ لكلّ واحدٍ منكم جاء من أقاصي الأرض ليقول: نحن مع لبنان. وأملٌ كبير فيكم، لأنّكم لم تبتعدوا يومًا عن ، لا بالروح ولا بالفعل". أكد رئيس خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع على أهمية دور المغترب في إحياء الاقتصاد اللبناني، وضرورة دعم الشباب في .خلال المؤتمر: "الطريق صعب ولكن الإصلاح بدأ "، معتبرا أن هدف هذه الاصلاحات ردّ الثقة للبنان.تابع:" هناك استثماراتٌ عملاقة في مجالاتٍ جديدةٍ مثل الطاقة والاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المتقدّمة. ونحن، كلبنانيّين، نمتلك رأسَ مالٍ بشريًّا مبدعًا ومؤهَّلًا. لدينا شبابٌ وشابّات، إذا أُعطوا الفرصة، يستطيعون أن يكونوا جزءًا أساسيًّا من هذا التحوّل.وأكّد عون أننا نريد أن نعمل على دبلوماسية اقتصادية جدية تفتح للبنانيين أبواب العمل والاستثمار.أضاف:" إنّ وجودي اليوم بينكم هو امتنانٌ… وأمل. امتنانٌ لكلّ واحدٍ منكم جاء من أقاصي الأرض ليقول: نحن مع لبنان. وأملٌ كبير فيكم، لأنّكم لم تبتعدوا يومًا عن ، لا بالروح ولا بالفعل".

وقال:" نريد أن نخلق الفرص هنا، وأن نعيد الأمل لكلّ شابٍّ وشابّةٍ يبحثون عن مستقبل يليق بطموحاتهم، ويجعلهم يبقون في هذا البلد".

استكمل:" اليوم، صار من الضروري أن نعيد ربط لبنان بدورٍ إقليميٍّ منتِج، حاضرٍ في والمشاريع الإقليميّة، والتحوّلات الكبرى التي تعيد رسم خريطة الاقتصاد في المنطقة. وهذا المؤتمر هو فرصةٌ حقيقيّة، فرصةٌ لبناء شراكاتٍ جديدة، ليس بيننا وبين بعضنا فحسب، بل أيضًا مع إخوتنا العرب وأصدقائنا في كلّ أنحاء العالم".