31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
31
o
صيدا
31
o
جونية
34
o
النبطية
37
o
زحلة
36
o
بعلبك
24
o
بشري
31
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد عملية رصد ومراقبة.. توقيف سارق درجات آلية بالجرم المشهود
Lebanon 24
08-08-2025
|
02:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement
"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات سرقة الدرّاجات الآليّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة، توافرت معلومات حول قيام شخص مجهول بسرقة الدرّاجات من داخل المباني السكنيّة في مدينة صور ومحيطها، وقد تداولت
مواقع التواصل الاجتماعي
فيديوهات توثّق قيامه بتلك السّرقات.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في
شعبة المعلومات
إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة فتمكّنت من تحديد هويّة المشتبه به، ويدعى: أ. أ. (مواليد عام 2003، فلسطيني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتَين عدليَّتَين بجرائم سرقة درّاجات آليّة وسرقة.
أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه بالتّنسيق مع
القضاء
.
بتاريخ 31-7-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة جلّ البحر – صور
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على سرقة درّاجات آليّة عدّة، من منطقة صور ومحيطها، وبيعها في مخيّم الرشيديّة، لقاء شراء المخدّرات التي اعترف بتعاطيها.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة
استقصاء بيروت توقف سارق دراجة آلية بالجرم المشهود
Lebanon 24
استقصاء بيروت توقف سارق دراجة آلية بالجرم المشهود
08/08/2025 12:51:51
08/08/2025 12:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت.. أُوقف بالجرم المشهود خلال محاولته سرقة دراجة
Lebanon 24
في بيروت.. أُوقف بالجرم المشهود خلال محاولته سرقة دراجة
08/08/2025 12:51:51
08/08/2025 12:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف سوريّ بالجرم المشهود في كسروان.. هذا ما حاول فعله مقابل نصف مليون دولار
Lebanon 24
توقيف سوريّ بالجرم المشهود في كسروان.. هذا ما حاول فعله مقابل نصف مليون دولار
08/08/2025 12:51:51
08/08/2025 12:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالجرم المشهود.. توقيف شاب يشعل النيران في طرابلس (فيديو)
Lebanon 24
بالجرم المشهود.. توقيف شاب يشعل النيران في طرابلس (فيديو)
08/08/2025 12:51:51
08/08/2025 12:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نائب "حزب الله" عن نزع السلاح: كل ما تسمعوه حبر على ورق
Lebanon 24
نائب "حزب الله" عن نزع السلاح: كل ما تسمعوه حبر على ورق
05:06 | 2025-08-08
08/08/2025 05:06:03
Lebanon 24
Lebanon 24
حكومة نواف سلام بعد جلستي "السلاح".. هل تخسر ميثاقيّتها؟!
Lebanon 24
حكومة نواف سلام بعد جلستي "السلاح".. هل تخسر ميثاقيّتها؟!
05:00 | 2025-08-08
08/08/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين.. هذا ما جاء فيه
04:56 | 2025-08-08
08/08/2025 04:56:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"بيروت ماراتون" تواصل تحضيراتها اللوجستية لسباق المدينة في 7 أيلول
Lebanon 24
"بيروت ماراتون" تواصل تحضيراتها اللوجستية لسباق المدينة في 7 أيلول
04:46 | 2025-08-08
08/08/2025 04:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"ما حدا يزايد علينا"... هذا ما قالته الزين عن الاستقالة من الحكومة
Lebanon 24
"ما حدا يزايد علينا"... هذا ما قالته الزين عن الاستقالة من الحكومة
04:40 | 2025-08-08
08/08/2025 04:40:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
Lebanon 24
بعد تداول فيديو الفأر داخل كيس الخبز.. بيان توضيحي من أفران شمسين
08:07 | 2025-08-07
07/08/2025 08:07:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
Lebanon 24
تحضيرات لتحركات شعبية وهذه هي التفاصيل
14:37 | 2025-08-07
07/08/2025 02:37:16
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
Lebanon 24
توضيح من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة
15:44 | 2025-08-07
07/08/2025 03:44:31
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
Lebanon 24
"حزب الله" للحكومة... "بلّلي قرارك واشربي ميتّو"
09:01 | 2025-08-07
07/08/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ستنحسب إسرائيل من لبنان؟.. تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له تل أبيب
Lebanon 24
هل ستنحسب إسرائيل من لبنان؟.. تقريرٌ يكشف ما تُخطّط له تل أبيب
14:00 | 2025-08-07
07/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:06 | 2025-08-08
نائب "حزب الله" عن نزع السلاح: كل ما تسمعوه حبر على ورق
05:00 | 2025-08-08
حكومة نواف سلام بعد جلستي "السلاح".. هل تخسر ميثاقيّتها؟!
04:56 | 2025-08-08
بيان من لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين.. هذا ما جاء فيه
04:46 | 2025-08-08
"بيروت ماراتون" تواصل تحضيراتها اللوجستية لسباق المدينة في 7 أيلول
04:40 | 2025-08-08
"ما حدا يزايد علينا"... هذا ما قالته الزين عن الاستقالة من الحكومة
04:35 | 2025-08-08
شحادة: الجيش وحده المخوّل حماية لبنان والدفاع عنه
فيديو
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
08/08/2025 12:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
08/08/2025 12:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
Lebanon 24
لن تتعرّفوا إليه.. فنان شهير يغيّر مظهره بالكامل ويطل بلوك جديد (فيديو)
02:20 | 2025-08-07
08/08/2025 12:51:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24