Advertisement

لبنان

بعد عملية رصد ومراقبة.. توقيف سارق درجات آلية بالجرم المشهود

Lebanon 24
08-08-2025 | 02:39
A-
A+

Doc-P-1402181-638902430434006397.jpeg
Doc-P-1402181-638902430434006397.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات سرقة الدرّاجات الآليّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة، توافرت معلومات حول قيام شخص مجهول بسرقة الدرّاجات من داخل المباني السكنيّة في مدينة صور ومحيطها، وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات توثّق قيامه بتلك السّرقات.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة فتمكّنت من تحديد هويّة المشتبه به، ويدعى: أ. أ. (مواليد عام 2003، فلسطيني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتَين عدليَّتَين بجرائم سرقة درّاجات آليّة وسرقة.

أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه بالتّنسيق مع القضاء.

بتاريخ 31-7-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة جلّ البحر – صور

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على سرقة درّاجات آليّة عدّة، من منطقة صور ومحيطها، وبيعها في مخيّم الرشيديّة، لقاء شراء المخدّرات التي اعترف بتعاطيها.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص".
مواضيع ذات صلة
استقصاء بيروت توقف سارق دراجة آلية بالجرم المشهود
lebanon 24
08/08/2025 12:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
في بيروت.. أُوقف بالجرم المشهود خلال محاولته سرقة دراجة
lebanon 24
08/08/2025 12:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف سوريّ بالجرم المشهود في كسروان.. هذا ما حاول فعله مقابل نصف مليون دولار
lebanon 24
08/08/2025 12:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود.. توقيف شاب يشعل النيران في طرابلس (فيديو)
lebanon 24
08/08/2025 12:51:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:06 | 2025-08-08
05:00 | 2025-08-08
04:56 | 2025-08-08
04:46 | 2025-08-08
04:40 | 2025-08-08
04:35 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24