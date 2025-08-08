بعد عملية رصد ومراقبة.. توقيف سارق درجات آلية بالجرم المشهود

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:"في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليّات سرقة الدرّاجات الآليّة في مختلف المناطق اللّبنانيّة، توافرت معلومات حول قيام شخص مجهول بسرقة الدرّاجات من داخل المباني السكنيّة في مدينة صور ومحيطها، وقد تداولت فيديوهات توثّق قيامه بتلك السّرقات.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة فتمكّنت من تحديد هويّة المشتبه به، ويدعى: أ. أ. (مواليد عام 2003، فلسطيني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكرتَين عدليَّتَين بجرائم سرقة درّاجات آليّة وسرقة.أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه وتوقيفه بالتّنسيق مع .بتاريخ 31-7-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريّات الشّعبة في محلّة جلّ البحر – صوربالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على سرقة درّاجات آليّة عدّة، من منطقة صور ومحيطها، وبيعها في مخيّم الرشيديّة، لقاء شراء المخدّرات التي اعترف بتعاطيها.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المعني، عملًا بإشارة القضاء المختص".