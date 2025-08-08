هل تصبح الـUSDT عملة اللبنانيين البديلة؟

Advertisement

وفق أحدث تقديرات شركات التحليل الرقمي، نما استخدام العملات المشفَّرة في لبنان 120 في المئة خلال عام واحد، وهو ثاني أعلى معدل في بعد . ويتوقع تقرير AInvest أن يتخطى عدد المستخدمين المحليين 430 ألف شخص بحلول عام 2026، في سوق سيقترب دخله هذا العام من سبعة ملايين دولار. لا يتطلب الأمر جولة طويلة لاكتشاف المشهد الجديد. على "إنستغرام" تنتشر صفحات مقاهٍ وبقالات في بيروت والضواحي تعلن "We Accept USDT"، بينما يؤكد عدد من أصحاب المتاجر أن نحو 30 في المئة من العمليات اليومية تتمّ بعملات مستقرة. والامر لا يقتصر على الزبائن فقط، إذ يتم التعامل أيضا مع الموردين اليوم، بالدولار الرقمي، الذي ينهي العملية بسرعة، دون حاجة إلى صراف، أو البحث عن دولار.حسب خبير اقتصادي تواصل معه " "، فقد أشار إلى أنّ هذه العملية الآخذة في التزايد منذ بداية هذا العام، خاصة خلال الحرب، انجذب إليها العدد الأكبر من المواطنين وذلك لعدة اسباب أهمها، سهولة التصفية، حيث يرسل التاجر ما جمعه إلى وسيط محلّي يحوّل الـUSDT إلى دولارات ورقية نقداً، بعمولة متواضعة، أو يشتري بها سلعة مستورَدة يدفع ثمنها بالعملات الرقمية. ذلك بالاضافة إلى سرعة العملية وتقليل الاحتكاك، إذ إنّ الدفع يتم بلا لمس أوراق ولا عدّ فكة نقدية؛ هذه ميزة يقيّمها أصحاب البقالات خلال أوقات الذروة. والعامل الأهم حسب ، هو ثقة الجيل الشاب، إذ إنّ شريحة واسعة من مستخدمي العملات المستقرة هي من العاملين في المهن الحرة، الذين يتقاضون أجورهم على منصّات عالمية بعملة USDT، يفضّلون إنفاق ما يملكونه مباشرة بدلاً من تحويله عبر قنوات مصرفية شحيحة أو مكلِفة.يمنع المصارف التقليدية من التعامل بالعملات المشفّرة، لكن الحظر لا يشمل التبادل النقدي المباشر بين الأفراد أو الشركات الصغيرة. وهكذا نشأ اقتصاد "بين والأخضر": تحويلات تجري غالباً عبر مجموعات "تيليغرام" و bot تبادل، ثم تترجَم في محلّ بقالة أو مقهى مستقل.ليبقى النشاط ، يطالب بعض الخبراء بإطار تنظيمي خفيف يُلزم المتاجر بتسجيل محفظتها لدى هيئة رسمية. فالإغلاق التام أو التضييق، سيعيد المستخدمين إلى الظلّ، بينما التنظيم الذكي يستطيع فرض ضريبة عادلة ومكافحة أي شبهة غسل أموال.مشهد البقالة في بيروت ليس استثناءً، بل علامة على أن "البلوكشين" خرج من شاشات المتداولين ودخل سلّة الغذاء. المشتريات لا تقتصر على الوجبات الخفيفة؛ بعض مورّدي الجملة باتوا يقبلون USDT لفواتير الأجبان أو اللحوم المبرَّدة، مستفيدين من سرعة التسوية وخفض المخاطر المرتبطة بنقل النقد.يبقى السؤال: هل يستمر الزخم؟ يبدو أن الجواب رهن مسارَيْن متوازيَيْن: قدرة السلطات على تقديم إطار يوازن بين الابتكار والحماية، واستعداد التجار الصغار على تبنّي أنظمة محاسبة تتعامل مع الأصول الرقمية بشفافية. إلى ذلك الحين، سيواصل سكان الأحياء استخدام هواتفهم للدفع مقابل الرغيف والعلبة المعدنية… في تجربة تُذكّر بأن النقود، مثل كل شيء آخر، باتت تتحرك بسرعة الضوء، وأحياناً بسرعة لمس شاشة واحدة.