لبنان

انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد

Lebanon 24
08-08-2025 | 03:06
أصدرت وزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا للمحروقات، اليوم الجمعة، لحظ انخفاضاً في أسعار البنزين والمازوت، فيما استقرّ سعر الغاز.
وأصبحت الأسعار الجديدة على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: 1446.000 (-3000)

البنزين 98 أوكتان: 1486.000 (-3000)

المازوت : 1380.000 (-17000)

الغاز :  1092.000 (00000)

 
انخفاض في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
لبنان

إقتصاد

